Viinikassa avattiin kahvila, jonka ei alun perin pitänyt olla kahvila ollenkaan: ”Ihmiset tykkäävät jäädä, niin en aja poiskaan”

Kotileipomo Tähden liiketilasta Viinikassa piti tulla vain myymälä. Asiakkaat ovat olleet toista mieltä.

Moro, Viinikka

Tampereen kahvilaelämä sai maaliskuun lopulla uuden tulokkaan, kun Kotileipomo Tähti avasi ovensa. Kahvila pitää majaa Viinikassa Pahalammen rantamaisemissa.

Yrittäjä Heidi Tähtinen kertoo, että liiketila vuosikymmeniä nähneen talon kivijalassa veti puoleensa ensikäynnillä.

”Tämä on ihana. Tuntui heti siltä, että palaa johonkin vanhaan.”

Tähtisellä on pitkä kokemus kahvilanpidosta. Hän avasi ensimmäisen Tampereen-kahvilansa Kahvihuone Tähden vuonna 2008 Pinninkadulle. Sen jälkeen hän on pitänyt kahvilaa ainakin Sammonkadulla, Lempäälässä ja Valkeakoskella.

”Olen sellainen ihminen, että en halua olla itsekseni, vaan tykkään olla ihmisten kanssa.”

Tähtinen on nyt muuttanut kotitalon autotallin leipomoksi ja vuokrannut Viinikasta liiketilan.

”Tämän oli tarkoitus olla ihan vain puoti, mutta ihmiset tykkäävät jäädä, niin en aja poiskaan.”

Kahvila sijaitsee puutalon kivijalassa.

Valikoimaan kuuluu sekä makeaa että suolaista.

Leipoo vanhalla tyylillä

Vaihtelevassa valikoimassa on sekä suolaista että makeaa. Kun Moro kävi vierailulla, pullapuolesta oli tarjolla korvapuusteja ja vaniljapullaa. Piirakoista löytyi mandariinirahkapiirakkaa sekä broiler-sinihomejuustopiirakkaa. Tilauksestakin Tähtinen leipoo.

”Sitten kun ihmiset enemmän löytävät tähän, teen pieniä täytekakkuja, joita on heti saatavilla, vaikka ei olisi tilannutkaan.”

Sämpylöitä saa sekä sellaisenaan että täytettynä. Monet leivonnaisista ovat luomua tai gluteenittomia. Tähtinen toivoo löytävänsä jatkossa kaikki raaka-aineet lähialueelta.

”Leivon vanhalla tyylillä eli käytän voita ja täysmaitoa eli aitoja makuja.”

Moro maistoi korvapuustin ja vaniljapullan ynnä yhden täytetyn sämpylän. Kaikissa todettiin juurikin ehta hyvä kotileipomon maku.

Heidi Tähtinen on toiminut yrittäjänä 16 vuotta. Kahviloiden välissä hän on muun muassa toiminut kuntosaliyrittäjänä miehensä kanssa.

Kahvilassa on kaksi isoa pöytää asiakkaille. Tähtinen myös vuokraa tilaa kokoontumisiin.

Lähiruokaa kotiin

Vaikka kahvila on ollut auki vasta viikon tai kaksi, ovat asiakkaat jo löytäneet paikalle. Kävijöitä on ollut niin lähitaloista kuin kauempaa, sillä myös Tähtisen asiakkaita aiemmista kahviloista on käynyt tutustumassa uuteen paikkaan. Asiakaspaikkoja on sisällä 12.

”Perjantaina ja lauantaina oli tuossa terassillakin ihmisiä istumassa, vaikka oli pakkasta.”

Kahvilan yhteyteen Tähtinen suunnittelee lähiruoan noutopistettä. Hän on ollut yhteydessä alueen tuottajiin, ja yhdeltä tilalta oli jo Moron vierailun aikaan lihoja odottamassa asiakkaan noutoa.

”Toimintatapa on uusi vähän kaikille, joten haemme vielä, mitä se vaatii keneltäkin ja milloin aloitamme, mutta olen tästä mielissäni.”

Kotileipomon ja kahvilan pyörittäminen tarkoittaa Tähtiselle pitkiä päiviä. Hän herää aamulla viideltä ja alkaa heti aamukahvin jälkeen leipoa. Kahvilalle hän saapuu kello 9 maissa, ja päivän päätteeksi on vielä käytävä tukussa.

”Pitkälti yksin teen kaiken. Jos tämä lähtee hyvin menemään, palkkaan sitten lisäväkeä.”