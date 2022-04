Haluatko elokuviin Tampereen hienoimpaan teatteriin? Kerro ellumuistosi ja voit päästä Leffabrunssille

Tampere-talo on ottanut ohjat ja tuo elokuvanäytökset tarjolle vuosikymmenten tauon jälkeen.

Moro, Kino-Palatsi

Tampereen ylivoimaisesti upeimmassa elokuvateatterissa Kino-Palatsissa eli nykyään Tuulensuun Palatsissa nähdään tauon jälkeen taas myös elokuvia.

Tasalattiaiseksi vuosia sitten remontoitua palatsia pyörittää nykyään Tampere-talo, joka on aloittanut Leffabrunssit. Ensimmäinen oli jo viime lauantaina, jolloin nähtiin Liisa Ihmemaassa – Alice In Wonderland.

Tampere-talo kerää nyt tamperelaisten muistoja Kino-Palatsista. Lähetä muistosi Moron sähköpostiin moro@aamulehti.fi maanantaihin 18. huhtikuutta kello 15:een mennessä.

”Kuvat olisivat upeita, mutta myös sanalliset tarinat tässä kohtaa toimisivat. Voi olla, että elokuvateatterissa ei ole niinkään kameran kanssa vietetty aikaa”, toteaa Tampere-talon viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiia Välimäki.

Aitioiden ovet henkivät tyyliä, kuten koko Kino-Palatsi aulatiloja myöten.

Moro arpoo kaikkien muistojaan lähettäneiden kesken ja yhdessä Tampere-talon kanssa kaksi kahden hengen Leffabrunssi-pakettia, jotka ovat vapaasti käytettävissä oman valinnan mukaan kevään kahdessa Leffabrunssissa.

Lauantaina 30.4. nähdään The Greatest Showman ja sunnuntaina 22.5. Mamma Mia: Here We Go Again!

Välimäki muistuttaa, että Tuulensuun Palatsilla on mielenkiintoinen tausta elokuvien parissa. Leffabrunsseja on tarkoitus jatkaa syksyllä.

”Sehän on toiminut elokuvateatterina muun muassa nimellä Kino-Palatsi vuodet 1929-1991. Palatsi on siten tamperelaisten keskuudessa ansainnut paikkansa ihmisten muistoissa. Meillä on Palatsista paljon historiaa kasassa, ja ihmiset spontaanisti kertovat tapahtumissa kivoja leffamuistojaan paikasta. Ja näihin muistoihin haluaisimme tarttua vielä lisää.”

Mahdollisimman monen tamperelaisen on syytä päästä nauttimaan näistä tiloista.

Joka kolmas kävi

Teatterin alkuvaiheessa katsottiin mykkäelokuvia.

Elokuvateatteri Tuulensuu avattiin sunnuntaina 18.8.1929 lentoelokuvalla Syreenien kukkiessa (Lilac Time 1928) Suomen ensiesityksenä. Pääosissa olivat Gary Cooper ja Colleen Moore. Elokuva esitettiin 10-miehisen orkesterin säestämänä mykkäelokuvana.

Tuulensuun ensimmäisenä kotimaisena ensi-iltana nähtiin 20.10.1929 Kalle Kaarnan mykkäelokuva Työn sankarilaulu. Elokuva perustui Katri Viidan alkuperäiskäsikirjoitukseen.

Oy Kinoston kaudella Tuulensuussa esitettiin lokakuuun 1929 ja joulukuun 1938 välillä kaikkiaan 24 kotimaista kokoillan ensi-iltaelokuvaa. Esimerkiksi Siltalan Pehtoori vuonna 1934 keräsi Suomessa kaikkiaan liki miljoona katsojaa.

Walt Disney –elokuvasta Lumikki ja seitsemän kääpiötä tammikuussa 1939. Menestys oli valtaisa Aamulehti kirjoitti: ”joka kolmas tamperelainen on nähnyt tämän maailman kahdeksannen ihmeen”.