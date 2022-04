Katso hämmästyttävät kuvat: Koko Suomen legendaarisin ulkoilukauppa aukeaa taas – koronakaan ei lannistanut 91-vuotiasta kauppiasta

Antti Siren, 91, aikoo avata museoliikkeensä Tampereen Aleksanterinkadulla asiakkailleen touko-kesäkuussa.

Moro, Hakametsä, Keskusta

Kuuluuko tuttavapiiriinne monta 91-vuotiasta?

Virkeässä kunnossa olevaa teräväpäistä, jonka suurin intohimo tuossa isässä on edelleen lähteä tekemään kauppaa omaan liikkeeseensä.

Ei bisneksen tekemisen takia, vaan siksi, että se tuo elämään sisältöä ja lisää elinvuosia.

Arvoisat, Moron lukijat, saammeko esitellä: tällainen oman polkunsa kulkija ja aika sankari monellakin tavalla on talousneuvos Antti Sirén, kalastus- ja metsästysliike Erämies oy:n yksi alkuperäisistä perustajista vuonna 1955 ja nykyinen omistaja.

Tämän jutun idea lähti aktiivisten Moron lukijoiden kysymyksestä: Voisitteko selvittää, mitä sille Erämiehen Antille kuuluu? Onko se kauppa vielä siellä Aleksanterinkadun sisäpihan kellarissa olemassa, kun liike avoinna kylttiä ei jalkakäytävällä ole pariin vuoteen näkynyt?

Erämies oy:n alkuperäinen mainoskyltti on toiminut Aleksanteri 26:n tunnettuna maamerkkinä jo reilusti yli 50 vuotta.

Kun näet tämän kyltin Aleksanterinkatu 26:n jalkakäytävällä, tiedät Antti Sirenin olevan paikalla museoliikkeessään

Aleksanterin katukuvasta puuttuu vielä Erämiehen houkuttelukyltti A-telineessä touko-kesäkuussa se ilmestyy taas kadulle.

Erämies Aleksanterinkadulla oli kalastajien ja erämiesten pyhiinvaelluspaikka, jonne tultiin matkojen päästä.

Me Morossa otimme selvää, löysimme Antin ja vietimme hänen kanssaan hänen unelmiensa päivän.

Saan Antti Sirénin kiinni puhelimella:

"Kiva, että soitit. Ilman muuta onnistuu Erämies-kaupan esittely ja historian muistelu. Ei muuta kuin kurvaat tänne sinulle sopivana päivänä. Kerron samalla tulevista suunnitelmistani”, hän innostuu.

Antti odottaa jo ulko-ovi auki valmiina saapumistani. Tarkistus, että kaikki mahdolliset avaimet ovat mukana ja autoon istumaan. Heti ensimmäisessä risteyksessä paljastuu, että Antin silmät ovat terävässä kunnossa, kun hän antaa ajo-ohjeita ja kommentoi ikkunasta näkyviä ihmisiä sekä rakennuksia.

"Olin pari vuotta sitten kaihileikkauksessa. Näkökykyni on parempi kuin vuosikymmeniin. Suurin syy Erämies-liikkeen hiljaiseloon on ollut korona. Silloin 12.3.2020, kun rajoitukset alkoivat, ei ollut enää järkeä pitää kauppaa auki, kun kukaan ei liikkunut missään. Sitten kun ne helpottivat, sairastelin vähän itsekin.”

"Tällä hetkellä jaloissa on vähän kolotusta. Jos löytäisin hyvän jalkahoitajan, joka auttaisi minua säännöllisesti, pystyisin ajamaan itsekin autoa. Ajokorttini on voimassa vielä pari vuotta ja pihassa on valmiina uusi ajopelikin”, Antti selvittää matkalla.

Pääsemme perille Erämies-liikkeeseen. Kun katsoo ympärilleen, aika omassa mielessä kelautuu ainakin 30 vuosikymmentä taaksepäin – ehkä jopa enemmän. Tulee todella nostalginen fiilis, kun katsoo ympärilleen.

Talousneuvoksen suosikkituoli. Antti Siren suupielet kääntyvät onnelliseen hymyyn ja silmät sädehtivät, kun hän saa istua rakkaiden tavaroidensa keskellä muistella elämäänsä Erämies oy:n toimitusjohtajana.

Ainaisjäsen numero 1.

Kaikki tavarat ovat kaupan. Jos jonkun tuotteen hinta ei miellytä asiakasta, hän voi ehdottaa mielestään sopivaa hintaa. Kaikki hintakyltit ovat Antti Sirenin itse tekstaamia.

"Kaikki tuotteet ovat myynnissä. Edullisesti. Ellei näkyvissä oleva hinta miellytä, voit tarjota itsellesi sopivaa hintaa”, Antti huikkaa.

Emme ole kuitenkaan nyt hieromassa kauppoja, vaan muistelemassa Erämiehen historiaa.

"On tämä osa tulevaisuuttakin. Tarkoituksenani on avata kauppa alkukesän aikana. Aukiolo neljänä päivänä viikossa (ti, ke, to, pe) iltapäivisin neljä tuntia kello 12–16. Tässä iässä on järkevä jo lyhentää vähän työpäivää ja pitää jo vähän vapaatakin”, Antti suunnittelee.

Antti sukkuloi tavarapaljouden seassa liikkeen kassakaapille ja tuo sieltä kaksi kirjaa: Urho Kekkonen, Kirjeitä Myllystäni 1 ja 2.

"Urho Kekkonen oli ystäväni. Tapasin hänet ensimmäisen kerran ollessani urheilumyyjänä Otrassa 1950. Kekkonen oli silloin vielä pääministeri. Myöhemmin tutustuin häneen paremmin, kun hän oli jo presidentti”, Sirén liikuttuu esitellessään teoksia.

Antti Sirén ja Urho Kekkonen olivat ystäviä ja tässä on siitä yksi todiste.

Omistuskirjoituksista paljastuu, että UKK ja Antti todella tunsivat toisensa. Arvostus oli selvästi molemminpuolista, mistä kertoo sekin, että Kekkonen nimitti hänet talousneuvokseksi, kun Siren oli vain 47-vuotias.

Sirén kertoo mielenkiintoisia tarinoita vuosien varrelta. Välillä hän on ollut kauppiaana menestyksen huipulla. Parhaimmillaan 1980–1985 Erämies oy:ssa oli 30 työntekijää ja liike toimi Aleksanterinkadun varressa kahdessa kerroksessa.

Tavaraa on käsittämätön määrä ja todella moneen tarpeeseen.

Vielä kassalla voi tehdä löytöjä.

Näiden hyllyjen ja vitriinien aarteita on vuosikymmenten aikana tutkinut moni sukupolvi kalastajia ja erämiehiä.

Laskusuhdanne alkoi 1990-luvun taitteen lamasta. Eikä Antilla itselläkään ole ollut helppoa.

"Sairastuin vakavaan syöpään. Se paljastui ulkopoliittisen instituutin matkalla Unkarissa 1986. Sen seurauksena vatsalaukkuni poistettiin kokonaan ja olin käytännössä työkyvytön lähes 20 vuotta. Erämiestä pyöritti vuonna 2019 edesmennyt vaimoni Reetta ja tytär Irmeli.”

Antin aktiivisuutta vastoinkäymiset eivät hidastaneet. Hän on aina ollut innokas järjestötoimija ja hän oli muun muassa Pekka ”Pomo” Paavolan kanssa perustamassa TaPu-puoluetta 1992.

Kun Erämies oy oli 2010-luvulla lähellä konkurssia, Antti ystävineen pelasti sen.

"Sen jälkeen kaupanpito on ollut harrastus. Se maksaa enemmän kuin tuottaa – kuluja on kuussa 600–700 euroa – mutta niin kauan jatkan kuin henki pihisee. Ja toivottavasti pääsen tapaamaan asiakkaita taas viimeistään touko-kesäkuussa”, Antti suunnittelee.

Antin kaikista vaiheista – ja tapaamisen aikanakin kertomista tarinoista – kirjoittaisi helposti pitkän novellin.

Tutkimusmatkamme liikkeessä on päättynyt. Antti sulkee huolellisesti ulko-oven.

"On ollut loistava päivä. Voisitko tehdä siitä minulle vielä täydellisemmän ja viedä minut käymään suosikkikahvilassani Jenna ja Minnassa Otavalankadulla? Siellä on Tampereen parasta kahvia – ainakin minulle.”

Kun toive on toteutettu ja palaamme hänen kotipihaansa, Antti sanoo:

”Kiitos ja anteeksi. Kaksi tärkeää sanaa. Kun ne muistat ja osaat niitä käyttää oikeissa paikoissa, pärjäät elämässä varmasti. Olen siitä elävä esimerkki.”

Tiatoo Erämies oy Perustettu vuonna 1955. Kotipaikka Tampere. Osoite: Aleksanterinkatu 26. Legendaarinen liike keskittyi pääasiassa metsästys- ja kalastustarvikkeiden sekä retkeilyvarusteiden myyntiin. Toimitusjohtaja talousneuvos Antti Sirén. Tavoitteena avata museomaisena liikkeenä, josta voi ostaa tuotteita alkukesästä 2022