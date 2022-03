Ukrainalaisia tulee vielä paljon lisää ja kaikki apu on tarpeen

Perjantaina järjestetään Tampereen Tuomiokirkossa muusikoiden hyväntekeväisyyskonsertti, jonka tuottoa ohjataan muun muassa Tampereen ev. lut. seurakuntien keräykseen.

Tavoitteena on palkata kaupunkiin ukrainan kieltä taitava koordinaattori, joka auttaa sotaa paenneita pakolaisia sopeutumaan suomalaiseen ja tamperelaiseen elämään ja yhteiskuntaan.

Miksi tämä on tärkeää juuri nyt?

Sen vuoksi, että Suomeen on jo saapunut yli 14000 pakolaista, mutta pääosa on vasta tulossa. Sisäministeriö arvioi viime viikolla, että Suomeen saattaa lähiviikkoina tulla 80000 ukrainalaista, jopa enemmän. Kukaan ei toistaiseksi tiedä oikeaa määrää.

Tampereen vastaanottokeskus on jo täynnä. Suuri osa ukrainalaisista jää varmasti pääkaupunkiseudulle, mutta Tampere on takuuvarmasti listan kakkosena. Muutama sata pakolaista on vasta alkua.

Suomalainen yhteiskunta on kaikille tulijoille täysin outo ja tuhannet tulijat tarvitsevat valtavasti apua, aluksi joka ikinen päivä.

Seurakunnat ei ole voinut budjetoida apuhenkilön palkkaa, koska viime vuonna ei tarpeesta ollut mitään tietoa. Jos ministeriön arvio saapuvista henkilömääristä pitää paikkansa, nostavat pian Tampereen kaupunki ja pakolaista vastuun ottanut SPR kätensä pystyy henkilöstön loppumisen merkiksi.

Nyt tarvitaan kaikkien mahdollisten osapuolten yhteistyötä ja apua.