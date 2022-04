Tamperelainen Johanna Aralehto lopettaa 25 vuoden jälkeen menestyvän yrityksensä – Parturiliike kaipaisi kipeästi jatkajaa

Parturi Kasperin yrittäjä lopettaa toukokuun lopussa, eikä jatkajaa ole vielä löytynyt. Johanna Aralehto on viihtynyt Tuomiokirkonkadulla 25 vuotta.

Liiketila on käynyt läpi useita remontteja viimeisen 25 vuoden aikana.

Moro, Juhannuskylä

Tamperelaisen Parturi Kasperin huolestunut asiakas otti Moroon yhteyttä. Hän on käynyt leikkauttamassa hiuksensa Tuomiokirkonkatu 12:ssa 25 vuoden ajan. Vielä tällä hetkellä näyttää siltä, että pian on etsittävä uusi osoite.

Parturi Kasperin yrittäjä Johanna Aralehto joutuu lopettamaan työt terveyssyistä. Viimeisen kerran hän tarttuu saksiin toukokuun lopussa.

”Kyllä lopettaminen minuakin vähän stressaa, mutta en tiennyt, että se on näin kovaa asiakkaille. Yksi sanoi, että ihan mahaan sattuu", 56-vuotias Aralehto kertoo.

Jatkajaa ei ole toistaiseksi löytynyt, vaikka yritystä on ollut. Tuomiokirkonkatu 12:ssa on toiminut hiusalan liike yhtä mittaa vuodesta 1968 lähtien.

”Tässä on senkin takia vähän painetta, mutta ajattelin lopettaa ennen kuin kuukahdan tuolin taakse.”

Kolme miestä asiakkaaksi

Aralehto on tullut vuosikymmenten aikana tutuksi isolle joukolle tamperelaisia miehiä. Hän aloitti parturintyöt vuonna 1982 Kyttälänkadun Parturi Aleksissa, josta tuli Parturi-kampaamo Paakki vuonna 1985. Sieltä Aralehto siirtyi Koskikeskuksen Parturikeskukseen.

Johanna Aralehto nauttii kahvit liikkeen edessä, kun sää sallii.

Yritys mainosti avajaisia 25 vuotta sitten Aamulehdessä ja Tamperelaisessa. Kaksi päivää ennen avajaisia liikkeessä tapahtui putkirikko, mutta kovalla työllä paikat saatiin tarpeeksi kuiviksi avajaisiin.

Vuonna 1997 tuli Tuomiokirkonkatu 12:ssa parturi-kampaamon liiketoiminta myyntiin. Asiasta vinkkasi Aralehdon entisen koulukaverin äiti, joka asui ja asuu yhä samassa talossa.

”En ollut kuuna päivänä ajatellut lähteä yrittäjäksi, mutta hän sanoi, että nyt tulet ja pistät siihen parturin. Ajattelin, että käydään kurkkaamassa – ei siinä mitään menetä – ja sitten innostuinkin kauheasti.”

Aralehto halusi jatkaa parturina, vaikka liikkeen aiempi asiakaskunta koostui lähinnä naisista. Alku ei ollut helppo.

”Sain kolme asiakasta. Naisia olisi ollut 300, mutta en voinut ajatellakaan, että alkaisin tekemään permanenttia ja muuta. Välillä oli niin hiljaisia päiviä, että menin McDonald’siin istuskelemaan ja katselemaan ihmisiä.”

Ananas ei kelvannut

Parin ensimmäisen vuoden kitkuttelun jälkeen töitä on riittänyt. Pitkäaikaisimmat kolme asiakasta ovat seuranneet Aralehtoa työpaikasta toiseen ja istuneet hänen parturoitavanaan jo 40 vuotta.

”Täällä on avattu elämän kaikki surut ja ilot.”

Liiketilassa on aikoinaan työskennellyt rinnakkain kolmekin kampaajaa tai parturia. Johanna Aralehto on työskennellyt yksin.

Parhaiten mieleen on jäänyt asiakas, joka kävi parturoitavana vielä 100-vuotiaana. Yksi hänen ihmetyksenaiheistaan oli nuorten miesten uudenlainen kampaustyyli, jossa on sivut ja niska leikattu lyhyiksi, ja eteen sekä päälle jätetty hiuksia rikkonaisesti.

”Kerroin hänelle, että se on ananasleikkaus. Sen jälkeen hän sanoi aina, että mennään tällä vanhalla mallilla loppuun asti. Ei tehdä sitä ananasta.”

Kaksikin mahtuu

Yritys on liiketilassa vuokralla. Parturointiin on käytettävissä 15 neliömetriä, ja takahuoneen kolmeen neliömetriin on mahdutettu wc sekä keittiö. Aralehdon mukaan paikka ei ole ”lukaali”, mutta ollut sopiva yhdelle.

”Olen miettinyt, onko tämä jo katoavaa kansanperinnettä, että pistää itsensä koppiin ja tekee siellä neljännes vuosisadan yksin töitä.”

Kaksikin kyllä mahtuu tekemään töitä vierekkäin, jos sopu säilyy.

Aralehdon mukaan yksi paikan hyvistä puolista on se, että kesällä saa oven auki, ja näkymä on puistoon. 25 vuoden aikana ovat puiston varpusetkin tulleet tutuiksi.

”Varpuset ovat tottuneet saamaan Marie-keksejä, ja monta sukupolvea on jo käynyt. Sellainen syytinki jää sitten seuraavalle.”

Johanna Aralehtoon saa yhteyden parhaiten kello 18 jälkeen puhelimitse 0407628150.