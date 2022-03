Tampereen Kaukajärveltä löytyi aito Ilves-talli – Marko ”Mörkö” Anttila tuulettaa seinällä melkein luonnollisen kokoisena

Ilves-vessaa ei löydy Tappara-vessan tapaan, iso telkkari on luonnollisesti pääroolissa.

Tässä on Jesse Annalan Ilves-talli koko komeudessaan. Jessen sylissä on yksivuotias Olivia.

Moro, Kaukajärvi

Kerroimme Moro-lehdessä pari viikkoa sitten Sääksjärvellä sijaitsevan konepajan uudesta neuvottelutilasta, joka oli sisustettu viimeisen päälle Tappara-henkeen. Vessakin oli sini-oranssi ja pytty oli maalattu oikean väriseksi.

Samalla peräänkuulutimme vastaavaa Ilves-luolaa.

Ja sellainenhan löytyi. Jesse Annala Kaukajärveltä otti yhteyttä ja halusi esitellä oman luolansa eli tässä tapauksessa tallinsa.

Annalan Ilves-talli on sananmukaisesti talli, sillä se on tehty omakotitalon autotalliin. Autot joutuvat nyt jäämään ulos.

”En ole itse koskaan pelannut, mutta innokas fani olen kyllä ollut,” Annala tunnustaa.

Aika näyttää, pääseekö kuusivuotias Nelli joskus isänsä Honda Monkeyn kuljettajaksi.

Ilves-tallin erikoisuutena ovat Annalan fanittamat pelaajat, jotka on printattu lähes luonnollisessa koossa kennolevyille. Ne taas on liimattu seinälle.

Seinälle on päässyt muun muassa Marko ”Mörkö” Anttila, jonka voittomaalin tuuletus ikuistettiin MM-kisojen finaalissa 2019.

Mike Halmon käyttämä pelipaita on kunniapaikalla.

”Ikävä kyllä maila jouduttiin rajaamaan pois, sillä se ei enää mahtunut seinälle.”

Isossa roolissa on myös maalivahti Lukáš Dostál, joka jäi Annalan mieleen oikeana show-miehenä ja yleisön viihdyttäjänä.

Oikeat varusteet

Ilves-tallissa on paikan käyttöön vaadittavat varusteet ja kalusteet.

Nurkassa on jääkaappi, jonka käyttötarkoitus on tietysti selvä.

55-tuumainen televisio oli kovassa käytössä erityisesti korona-sulkujen aikaan.

Sen viereen on noussut pieni baaritiski. 55-tuumaisen television edessä on vähintään kolmen istuttava sohva.

”Varsinkin korona-aikana tuli paljon katsottua pelejä täällä kotona, mutta nyt kun hallit ovat avautuneet, käyn otteluissa Areenalla. Viime viikollakin kaksi kertaa.”

Aito paita

Tallin kallein yksittäinen Ilves-tuote lienee Mike Halmon käyttämä pelipaita.

Ilveksen kanadalaislaiturin paita oli myynnissä huutokaupassa ja Annala osti sen pois noin 500 eurolla. Nyt se on kunniapaikalla baaritiskin vieressä.

Perhekuvassa Jesse Annalan kanssa ovat lapset Olivia (vas.), Nelli ja Noel. Seuran väreissä tietysti.

Annalalla on kolme lasta, joista ainakin viisi vuotta täyttävä Noel on Ilveksen tulevaisuuden toivoja. Hän on juuri aloittanut lätkän pelaamisen junnujoukkueessa.

Osin mototalli

Kuten kuvasta näkyy, ei talli ole pelkästään jääkiekolle omistettu. Nurkassa on Annalan lapsuudenaikainen kulkuneuvo eli polkuauto, alkuperäinen Honda Monkey -mopo ja piikkirenkailla varustettu crossipyörä.

Polkuauto lienee harvinaisuus, sillä ”tyyppikilven” mukaan sen on valmistanut Tiepiirin korjaamo Laukaassa.

Koko tallin arvokkain peli on Monkey, sillä niistä on tullut haluttuja kulkuneuvoja.

Tallin seinät on päällystetty digiprintterissä tehdyillä Ilves-aiheisilla kennolevyillä.

Viiri toiveissa

Päättyvällä kaudella finaalissa saattavat pelata molemmat tamperelaisjoukkueet eli Ilveksen lisäksi Tappara.

Jesse Annalalla on ajankohtainen toive. Hän soisi Ilveksen voittavan, jolloin Ilves-tallin parhaalle paikalle kiinnitettäisiin joukkueen mestaruusviiri