Tampereella on laitettu huutokaupattavaksi 37 artistin nimikirjoituksilla varustettu kitara – Huutaminen on nyt alkanut

Tampereen ev.lut. seurakunnat järjestää huutokaupan Ukrainasta paenneiden auttamiseksi. Huudettavana on muun muassa Juice Leskisen omakätisesti kirjoittama runo.

Antti Railio on yksi kitaraan nimensä kirjoittaneista muusikoista.

Moro

Nyt voi huutaa omakseen kitaran, jossa on 37 suomalaisen muusikon nimikirjoitukset. Tampereen ev.lut. seurakunnat järjestää huutokaupan, jossa myydään lahjoituksena saatua tavaraa. Kitara on yksi niistä.

”Toivon mukaan joku keräilijä tai jokin yritys kiinnostuisi kitarasta. Se sopisi vaikka seinälle”, sanoo kitaran lahjoittanut Hannu Jukola.

Hän työskentelee Tampereen seurakunnilla valokuvaajana. Jukola on kerännyt nimikirjoituksia kitaraan Silta-lehden valokuvauskeikoillaan parin–kolmen vuoden ajan. Alusta asti ajatuksena on ollut lahjoittaa kitara hyväntekeväisyyteen jonakin päivänä, ja nyt siihen tuli sopiva tilaisuus.

Kitaraan ovat kirjoittaneet nimensä muun muassa Pauli Hanhiniemi, Mikko Alatalo, Costello Hautamäki, Samuli Putro, Kauko Röyhkä, Samae Koskinen, Laura Voutilainen, Tarja Turunen, Eicca Toppinen ja Jaakko Löytty. Koko lista löytyy jutun lopusta.

Design neuletakki ja runo

Huutokauppa järjestetään virtuaalisesti Huuto.net-verkkosivustolla. Tilin nimi on Ukraina on my mind.

Huutaminen alkaa torstaiaamuun 24.4. mennessä. Huutoja otetaan vastaan perjantaihin 8.4. kello 10 asti.

Pauli Hanhiniemi

Huudettavaksi ei ole haalittu perinteistä huutokauppatavaraa, vaan uniikkeja esineitä. Mukana on esimerkiksi Juice Leskisen omakätisesti kirjoittama Oodi-runo, joka on signeerattu ja kehystetty sekä Lordi-yhtyeen kitaristin lahjoittamaa tavaraa.

Muutakin löytyy kuin musiikkialan esineitä. Tamperelainen Papu Design on lahjoittanut suosituimman neuletakkimallinsa ja Mummon Kammari torkkupeiton sekä villasukat.

Lisäksi huudettavana on yritysvalmennuspaketti ja brasilialaistaustaisen Tampereella asuvan taiteilijan Alexandra Estrellan taulu. Lisää tavaroita odotellaan vielä loppuviikon aikana. Tiedot tavaroista löytyvät huutokauppasivustolta sitä mukaa, kun tavaroita saadaan sinne esille.

”Toivotaan, että tuottoa tulisi mahdollisimman paljon, sillä tarkoitus on hyvä”, Jukola sanoo.

Huutokaupan tuotto käytetään sellaisen koordinaattoriin palkkaamiseen, joka auttaa ja ohjaa Ukrainasta saapuneita avun ääreen. Moro kertoi viime viikolla Tampereen seurakuntien käynnistämästä rahankeräyksestä. Kokonaisuuteen liittyy myös 1. huhtikuuta Tuomiokirkossa järjestettävä konsertti, jossa kuullaan tamperelaisia pop- ja rockmuusikoita.

Lue lisää: Hankitaan yhdessä ukrainalaisille apua – seurakunnat haastaa tamperelaiset auttamaan kielitaitoisen henkilön palkkaamisessa

Mikko Alatalo

Costello Hautamäki

Ronja Alatalo

Jaakko Löytty

Ville Leinonen

Heikki Salo

Kielo Kärkkäinen, Sami Sippola ja Matti Salo (vas).