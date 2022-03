Frenckellin kello saa uuden sävelmän, joka kuullaan ensimmäisen kerran keskiviikkona kello 19 – Nimen keksiminen jäi tamperelaisille

Voit seurata suoraa lähetystä Frenckellin edustalta Moron netissä.

Moron suora lähetys tulee ensi keskiviikkona kello 19 tästä Frenckellin edustalta, jolloin myös säveltäjä Heidi Hassinen on kuuntelemassa ensimmäisen kerran uutta kappaletta.

Moro, keskusta

Frenckellin kello saa kokonaan uuden sävelmän. Se kuullaan ensimmäisen kerran ensi keskiviikkona kello 19, jolloin Moro järjestää suoran lähetyksen Frenckellin edustalta. Mukana on myös säveltäjä Heidi Hassinen.

”Uusi sävelmä Frenckellin kelloille syntyi vuonna 2020, kun Tampere Biennale tarjosi minulle ainutlaatuisen mahdollisuuden säveltää automatisoiduille kelloille teoksen, joka soisi koko festivaalin ajan Tampereen keskustassa, ” Hassinen selvittää.

Kappale on Tampere Biennalen tunnusmusiikki.

”Olin tästä välittömästi äärimmäisen kiinnostunut. Perehdyin kellojen historiaan, mekaniikkaan, soiviin ominaisuuksiin ja siihen, millaista musiikkia kellot ovat soittaneet. Halusin kuulostella ja kunnioittaa sekä kelloja että niiden tarinaa sävelmälläni — tuoda uuden värisävyn tähän palettiin.”

Uuden kappaleen on säveltänyt Heidi Hassinen.

Hassisen mukaan häntä kiehtoi ajatus jokaiselle kellolle ominaisesta äänestä, sointiväristä.

”Minulla oli kirkkaana ajatus putoilevista sävelistä, jotka jäisivät värähtelemään ilmaan ja muodostaisivat keskenään erivärisiä sävelpilviä. Ikään kuin Tampereen ilmassa leijuvan mysteerin, joka pysäyttäisi useammalla soittokerralla hetkeksi kuuntelemaan. Ei ainoastaan sävelmää ja sen melodioita, vaan itse kelloja.”

Teos Frenckellin kelloille on valssi värisävyjen, mielikuvituksen ja mielen maisemiin.

Sävellys soi ensimmäisen kerran keskiviikkona 23.3. kello 19 ja sen jälkeen Tampere Biennalen ajan eli 6.–10.4. joka päivä kello 8–22 15 minuutin välein.

Mikä nimeksi?

Sävelmä on muuten valmis, mutta nimen keksimisen säveltäjä on antanut tamperelaisten tehtäväksi. Aikaa on ensi maanantaihin 28.3. kello 10 saakka.

Valitun nimen keksijä saa festivaalipassin, jonka avulla pääsee festivaalin tilaisuuksiin.

Kaikkien ehdottajien kesken arvotaan 30 euron ravintolalahjakortti ravintola Telakalle.

Nimiä voi ehdottaa Moron netissä aamulehti.fi/moro heti keskiviikon lähetyksestä lähtien. Kappaleen voi kuunnella myös myöhemmin tallenteena.