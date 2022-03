Vaikka Tampereesta ei tullut Euroopan kulttuuripääkaupunkia 2026, voisimme hyvin nimetä itsemme Euroopan luistelupääkaupungiksi 2022. Onhan meillä historiallinen Hakametsä, uutuutta hohtava Nokia Areena ja Vogueenkin päässyt Tohlopin luistelurata. Sen lisäksi löytyy loistava tarjonta kaukaloita, jääkenttiä sekä upeita ratoja järvien jäällä.

Jos koronahitiksi noussut kaikkien kaupungin katujen läpikävely tuntuu tylsältä, miten olisi seikkailu kaikilla kaupungin luistelupaikoilla?

Valinnanvaraa meinaan on! Mski- verkkosivun mukaan käytössä olevia luistelupaikkoja on tällä hetkellä lähes 150 Tampereen alueella. Niin sanottuna hiljaisena tietona voin kertoa, että ei ole lainkaan yhden tekevää, minne niistä päättää lähteä luistelemaan. Jäiden kunto on toki vaihtelevaa, mutta joitakin muitakin säännönmukaisuuksia on helppo havaita.

Jos luistinten seurana tykkää kantaa mailaa ja kiekkoa ja haluaa korkeatasoisille ja kovatempoisille ulkojää peleille, kannattaa ehdottomasti suunnistaa Hervantaan Ahvenisjärven kaukaloon. Siellä todennäköisimmin on hyvät pelit ja hyviä pelaajia. Jos pelaajia on paljon, kaukalossa sovitaan myös vaihtopelaajien käyttämisestä, jotta kaukalo ei ruuhkaudu. Esimerkiksi perinteikkäässä Sorsapuiston kaukalossa vastaavaa vaihtopelaajakäytäntöä ei ole tullut koskaan vastaan, vaan siellä pelaajia on kentällä yhtä aikaa niin paljon kuin on halukkaitakin.

Jos sitten haluaa päästää kaukaloon vain vetelemään tai pienemmän porukan rennompiin peleihin, kannattaa suunnata Koivistonkylän kaukaloon, jossa porukkaa on vähemmän ja amatöörimpikin kiekon kuskaaja pärjää.

Niille, jotka puolestaan kaipaavat rauhallisempaa harjoittelu paikkaa, eivätkä maalien lisäksi kaipaa välttämättä kaukaloa, oikea valinta voisi olla Käpylän kenttä tai Härmälän koulun kenttä, jossa iltaisin saa melko varmasti olla itsekseen.

Seuraavaksi on aika huomioida luistelijat, jotka haluavat kiekon käsittelyn sijasta nauttia luistelusta muutoin. Tähän sorsapuiston kenttä on ehdottomasti tilansa puolesta ykkönen. Jos luistelun ohessa haluaa päästä nauttimaan myös maisemista, kannattaa kuitenkin suunnistaa järvien jäille.

Tohlopin radan kunto on ollut koko talven erinomainen ja sinne uskaltaa lähteä kokemattomampikin luistelija. Siellä varsinaiset retkiluistimet eivät ole lainkaan välttämättömät. Hieman ehkä tuntemattomampia mahdollisuuksia tarjoavat Pirkkalan kylän luistelurata ja Saarikylät Kangasalla, jotka luonnon läheisyydessään ovat hienoja paikkoja kumpikin esimerkiksi viikonlopun retkikohteeksi. Mikäli ehtii saada luistimet jalkaa vasta lähempänä pimeän tuloa, ei mikään vedä vertoja Nässyn radalle, josta voi katsella kaupungin valoja.

Jos jonkin parannuksen Euroopan luistelupääkaupunki haluaisi vielä tehdä, niin luistelukenttien hoitotietoja voisi päivittää samalla tavoin kuin hiihtolatukarttaa.