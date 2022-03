Tampereen erikoisin lukio valmistuu Hiedanrannan ikivanhaan teollisuushalliin – treenipaikka avautuu myös muille harrastajille

Muovitehtaaseen rakennetaan uutta paikkaa Kaarikoirien johdolla.

Moro, Hiedanranta

Hiedanrannassa rakennetaan uutta ja poikkeuksellista opiskelutilaa lukiolaisille sekä odotettua harrastus- ja kulttuuritilaa muille kaupunkilaisille.

Moro kävi Kuivaamossa ja Muovitehtaassa katsomassa, miten ison sisäskeittihallin street-radan muutto sujuu. Nyt uudessa paikassa Muovitehtaassa on isojen ramppien luurankomaisia runkoja.

Kaarikoirien uusi skeittihalli aukeaa syksyllä Hiedanrannan Muovitehtaassa noin 200 metrin päässä vanhasta paikasta.

Oikealle tulee ramppi, jossa myös bändit voivat esiintyä. Päätyyn tulee iso vertti.

Teemu Grönlund toteaa, että osa ramppien rakennusmateriaaleista uhkasi olla vaikeasti saatavaa vilkkaan rakentamisen ja maailman tilanteen takia.

Halliin jää myös vapaata lattiatilaa temppuilua ja oleilua varten.

Syksyllä Muovitehtaassa avataan uudet tilat Sammon keskuslukion skeittilinjalaisten harjoittelua varten ja varsinkin sadoille alan harrastajille.

”Suurin osa tehdään kokonaan uudestaan. Saamme tänne esimerkiksi Suomen ainoan noin neljä metriä korkean sisävertin, jota juniorit ja maajoukkue ovat jo kovasti kaivanneet”, kertoo lukion skeittilinjan koordinaattori ja skeittiyhdistys Pirkanmaan Kaarikoirat ry:n puheenjohtaja Teemu Grönlund.

Vertti on ison skeittirampin pystysuora osuus.

Tämä on Muovitehdas, sen sisään valmlistuu yksi Suomen hienoimmista skeittihalleista, joka avataan viimeistään syksyllä.

Tästä käydään sisään ja mennään vasemmalle.

Äänieristetty opiskelutila ja kahvio on väliaikaisessa muussa käytössä ramppien rakentamisen aikana.

Ratikan alle

Kuivaamossa olleet suositut harjoittelu- ja kulttuuritilat jäävät ratikan reitin alle. Street-radan käyttö loppui maaliskuun alussa. Viereisen vanhan tiilirakennuksen betoninen sisäskeittiparkki jää käyttöön. Korvaava tila streetille järjestyi Muovitehtaasta parin sadan metrin päästä Hiedanrannasta.

Hiedanrannan kehitys Oy saneerasi Muovitehtaan tilat ja Tampereen kaupungin liikuntapalvelut vuokrasi ne.

”Tämä on tosi hieno satsaus Tampereen kaupungilta, että on tilat koko ajan kasvavan harrastajajoukon ja skeittilukiolaisten sisäharjoitteluun, mutta vielä on paljon kehitettävää kaupungin harrastuspaikoissa ja toiminnan kestävyydessä”, Grönlund sanoo.

Kaarikoirat ovat rakentaneet ja kehittäneet ympärivuotista harrastuspaikkaa Hiedanrannassa vuodesta 2016. Yhdistys on vaikuttanut paljon myös ulkoharrastuspaikkojen kehittämiseen Tampereella vuodesta 2012 alkaen. Laadukkaat skeittiharrastuspaikat ovat kasvattaneet skeittaajien, potkulautailijoiden ja BMX-pyöräilijöiden harrastajamääriä voimakkaasti.

”Skeittihalli on monille tosi tärkeä paikka, he käyvät täällä päivittäin.”

Lisäksi tiloissa on monenlaista muutakin toimintaa, esimerkiksi bändien keikkoja, erilaisia tapahtumia ja työllistävää toimintaa.

Vanha Kuivaamon street-alue näyttää tältä. Purku on on jo pitkällä ja kohta tänne aletaan rakentaa ratikkareittiä.

Teemu Grönlund ja Tredun logistiikan opettaja Ari Anttila muuton keskellä. Tredu hoitaa muuttoa oppilastyönä.

Moni kävi täällä harrastamassa päivittäin. Nyt Kuivaamon street on muistoissa.

Kaikki puretaan ja viedään pois. Osa materiaaleista tulee käyttöön uudessa paikassa.

Vanhassa paikassa seinän takana säilyvät käytössä park-alue ja Kenneli D.I.Y.

Moni vanhemman polven nuoruudessaan rullalautaillut huokaisee, että olisipa tämmöisiä ollut Tampereella silloin aikanaan. Tämä alue säilyy käytössä.

Ikävä tauko

Muovitehtaan hallin saneeraus viivästyi ja ratojen rakennus siellä alkoi suunniteltua myöhemmin. Nyt Kuivaamon käyttö loppui ja rakennuksen purkaminen alkoi.

”Tämä on ollut tiedossa jo pitkään. Olemme tehneet kaiken voitavan, ettei harjoittelu katkeaisi, mutta nyt mennään hetki ennen ulkokautta pelkällä ”park-alueella” ja sisäbetonipuistolla. Neuvottelut siitä, miten toiminta järjestetään Muovitehtaalla jatkossa on myös vielä kesken kaupungin kanssa.”

Grönlund kertoo, että esimerkiksi Helsingissä ja Turussa skeittihalli on nuorisopalveluiden toiminnan piirissä.

”Tampereella harrastajat vastaavat yleishyödyllisen harrastuspalvelun järjestämisestä omalla työllään. Nyt harrastajamäärät ovat kasvaneet niin paljon, , että toiminta pitää saada kestävälle pohjalle. Tilojen lisäksi myös rahoitus skeittihallin toiminnan pyörittämiseen pitäisi löytyä kaupungilta, kuten muissa isoissa kaupungeissa.”

Grönlund muistuttaa tekijöiden omaehtoisesta innostuksesta toiminnassa.

"Meillä on Hiedanrantaan syntymässä alusta, joka on lähtöisin kaupunkilaisista. Nämä tilat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia harrastamiseen, koulutukseen, kulttuuriin ja nuorten osallistamiseen. Tämä lisää satojen ihmisten päivittäistä hyvinvointia ja kiinnostaa varmasti muitakin kaupunkilaisia."