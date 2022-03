Hankitaan yhdessä ukrainalaisille apua – seurakunnat haastaa tamperelaiset auttamaan kielitaitoisen henkilön palkkaamisessa

Tampereen ev. lut. seurakunnat käynnisti rahankeräyksen koordinaattorin palkkaamiseksi, työpaikka täytetään heti kun varat ovat koossa.

Moni tamperelainen on ollut huolissaan Ukrainan pakolaisten oloissa Kaupin hätämajoituksessa.

Moro, Näsilinnankatu

Tampereelle tulleiden ukrainalaispakolaisten ankeat asuinolot Kaupin vastaanottokeskuksessa ovat nousseet puheenaiheeksi samalla kuin sotaa pakenevien perheiden virta myös Tampereelle kiihtyy.

Suureksi ongelmaksi on noussut avun ja tiedon välittäminen pakolaisille, sillä esimerkiksi yhteistä kieltä auttajien kanssa ei välttämättä ole.

Tampereen ev. lut. seurakunnat on päättänyt hankkia pakolaisille pikaista apua palkkaamalla nopeasti kielitaitoisen koordinaattorin, joka auttaa ja ohjaa oikean avun ääreen.

Osallistu keräykseen klikkaamalla tästä.

Ongelmana on, että seurakunnat ei viime vuonna budjettia tehdessään osannut varautua koordinaattorin palkkaamiseen. Se joutuukin nyt pyytämään rahallista apua tamperelaisilta, jotta työntekijä saadaan mahdollisimman nopeasti.

Seurakunnat on jo lahjoittanut pakolaisille hygieniatarvikkeita 5 000 euron arvosta ja valmistautuu antamaan kaupungin niin pyytäessä hätämajoitusta ja psykososiaalista tukea myös uusille turvapaikanhakijoille.

Kyse on siis todella isosta ponnistuksesta.

Lue lisää: Ukrainasta saapuneilla karut olot Tampereen vastaanottokeskuksessa: ei vaatteita, ei nettiä, ei mahdollisuutta laittaa ruokaa – Näin kaupunki vastaa

Lue lisää: Kaupunki korjaa Kaupin vastaanottokeskuksen oloja ja palkkaa lisää työntekijöitä – Pormestari Ikonen: ”Valitettavaa, että pakolaisten majoituksessa on ollut puutteita”

Lue lisää: Hätämajoitukseen saapunut noin 70 ukrainalaista Tampereelle: ”Valmiuksia on” – Migri vastaa kolmeen kysymykseen ukrainalaisten tilanteesta

Tavoitteena on kerätä tamperelaisilta ainakin 20 000 euroa, jolla voitaisiin varmistaa koordinaattorin palkka.

Moro-lehti on lupautunut keräyksessä seurakuntien yhteistyökumppaniksi, koska haluamme tukea sodan uhreja kaikin mahdollisin tavoin.

Lue lisää: Pentti Kokko myy taideteoksiaan Tampereelle tulleiden pakolaisten auttamiseksi

Miten nopeasti koordinaattoria tarvitaan, Maria Haapavaara Tampereen seurakunnilta?

”Palkkaamme koordinaattorin heti, kun saamme 20 000 euroa täyteen. Koordinaattorille on tarvetta mahdollisimman pian.”

Millaista apua koordinaattori pakolaisille ihan käytännössä antaa?

”Meillä on pitkä yhteistyötausta niin vastaanottokeskuksen, kaupungin ja järjestöjen kanssa, sekä ihan tamperelaisten kanssa. Koordinaattori luo polkuja tamperelaiseen elämään, auttaa arjen haasteiden ratkaisemisessa ja mahdollistaa hetkelliset ilon pilkahdukset. Koordinaattorin kotipesä on Marhaban-keskuksessa Kalevan kirkolla, josta hän liikkuu sinne, missä tarvetta on.

Millä mielellä olet seurannut keskustelua, jota on käyty Tampereelle tulevien pakolaisten asuinolosuhteista Kaupissa?

”Vastaanottokeskus, Tampereen kaupunki, tamperelaiset ja järjestöt ovat jo nyt tehneet nopealla aikataululla todella paljon ja todella hienoa työtä. Ilolla olen seurannut auttamishalun konkretisoitumista. Tätä työtä haluamme olla mukana tekemässä jatkossakin, yhdessä tamperelaisten kanssa.”

Osallistu keräykseen klikkaamalla tästä.