Pentti Kokko myy taideteoksiaan Tampereelle tulleiden pakolaisten auttamiseksi

Ukrainasta paenneet sodan uhrit saavat apua myös taiteen myynnistä, sillä tulot ohjataan ev. lut. seurakuntien käynnistämään koordinaattorin palkkakeräykseen.

Moro, Villa Tilkku

Tunnettu tamperelainen taidemaalari Pentti Kokko ryhtyy myymään töitään Tampereelle tulevien ukrainalaispakolaisten auttamiseksi.

Kokko aikoi ensin ohjata Tampere-grafiikoiden tuoton SPR:n Ukraina-keräykseen, mutta kun hän kuuli Tampereen seurakuntien järjestämästä koordinaattorin palkkaamiseen tarkoitetusta keräyksestä, päätti hän lahjoittaa tulot siihen.

Lue lisää: Hankitaan yhdessä ukrainalaisille apua – seurakunnat haastaa tamperelaiset auttamaan kielitaitoisen henkilön palkkaamisessa

Ukrainan sota on koskettanut syvästi Pentti Kokkoa ja hänen kumppaniaan Sari Mäkistä.

”Olen itse ollut jo kahdesti keräämässä SPR:lle rahaa lippaan kanssa. Kaupunkilaisten auttamishalu on todella koskettavaa”, Sari Mäkinen luonnehtii.

Kolme grafiikkaa

Kokko myy ukrainalaisten hyväksi kolme grafiikkaa. Ne esittävät Tamperetta. Vedoksilla on sekin symbolinen arvo, että Kiova on Tampereen ystävyyskaupunki.

Kokko on tehnyt Tammerkoskea ja Keskustoria esittävät teokset vuonna 2003. Pispalan maisema on vuodelta 1995. Vedosten koko on 20 senttiä x 29 senttiä.

Kaikkia kolmea vedosta on rajallinen määrä ja myynti jatkuu 31.3. 2022 saakka.

Vedoksen hinta ilman kehyksiä on 100 euroa kappaleelta postikuluineen ja summa tilitetään täysimääräisesti ev. lut. seurakuntien keräykseen.

Vedoksia voi ostaa sähköpostin välityksellä. Osoite on sari.villatilkku@gmail.com.

Kirkkosarja Tuomiokirkossa

Tamperelaiset muusikot järjestävät keräyksen hyväksi tukikonsertin Tampereen tuomiokirkossa perjantaina 1.4.

Konsertissa esiintyvät Amuri (Mikko Siltanen, Kalevi Suopursu, Anna Pesonen, Sebastian Kruhn), Pekko Käppi, Kielo Kärkkäinen, Laura Moisio, Janne Laurila, Gilbert Kuppusami, Toni Lahtinen sekä muusikot Matti Salo, kitara, Anna Pesonen, piano, Hot Heros, Sami Sippola, saksofoni, Ville Rauhala, kontrabasso ja Janne Tuomi, rummut. Juontajana toimii Karoliina Blackburn.

Konsertin yhteydessä Pentti Kokko ja Sari Mäkinen myyvät A5-kokoisia kortteja, joiden aiheina ovat tamperelaiset kirkot.

Kolmen kortin nippu maksaa 10 euroa ja myös niiden tuotto ohjataan kokonaisuudessaan seurakuntien keräykseen.

Voit myös osallistua pelkästään keräykseen klikkaamalla tästä.

Tämä Keskustoria esittävä teos on tehty vuonna 2003.

Tämä Pispalaa esittävä teos on tehty vuonna 1995.