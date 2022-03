Kuhmalahtelainen rupikonna tuli tammipakkasella tiellä vastaan – asiantuntijan mukaan niiden pitäisi olla aivan jossakin muualla

Moro, Vapriikki

Lukija kysyy: Naapurini Jukka Mäntylä kuvasi rupikonnan tammikuun 27. päivänä Kuhmalahden Nuurusniemessä.

Kohmeinen konna mönki tiellä. Se lienee lähtenyt jaloittelemaan läheisen salmen rannasta. Salmi oli kylläkin jäässä, mutta sillan pielessä oli pieniä sulia avantoja. Mäntylä palautti otuksen avannon kautta takaisin veteen

Onko miten yleistä, että rupikonnia näkyy tammikuussa? Miten kauan ne voivat selvitä pakkasessa?

Toivo Heikkinen

Luontotohtori vastaa: Hyvin mielenkiintoinen havainto ja lisäksi aivan erinomaisesti toimittu!

Rupikonnan näkeminen tammikuussa on kyllä hyvin harvinaista. Osa rupikonnista talvehtii pienvesistöjen pohjassa, noin metrin syvyydessä, jonne jäät eivät ylety. Siellä on voinut tulla jotain häiriötä, jonka vuoksi tämä rupikonna on päättänyt lähteä jaloittelemaan.

Ainoa tapa selvitä talvipakkasista on sille kuitenkin horrostaminen, joten toivotaan, että se asettui vielä lepäämään veden pohjan tuntumaan.

Hangella se ennen pitkää joko jäätyisi tai tulisi syödyksi.

Muutenhan sammakkoeläimiin ei kannata koskea, sillä ne ovat rauhoitettuja ja rupikonnan ihoeritteet myös jossain määrin myrkyllisiä. Pienestä ihokosketuksesta ei liene haittaa kummallekaan osapuolelle.