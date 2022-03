Moron luontotohtori vastaa: Miten kuusi voi kasvaa kannon päällä Pyynikin kirkkopuistossa?

Moro, Siperia

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Ihmettelimme Aleksanterinpuiston hautausmaa-alueella kasvavien lehtikuusen rungon alaisia.

Näytti siltä, että kolmen lähekkäin olevan kuusen runko kasvoi ikään kuin kannon päällä. Ensin oli puolisen metriä kilpikaarnaista osaa ja sitten selvän siirtymän jälkeen alkoi tavallisen näköinen runko ohuempaa kuin tuo ”kanto”.

Mistähän ilmiö mahtaa johtua?

Näytti olevan ainakin kolme lähekkäin toisiaan.

Esko

Luontotohtori vastaa: Kyseessä on vartettu puuyksilö, eli hyväksi todetusta puuyksilöstä on otettu latvaoksa, joka on vartettu toisen lehtikuusen taimeen.

Näin kehittyvän puuyksilön tyvi ja juuristo ja toisaalta latvus ovat eri alkuperää, ja kasvaessaankin voivat kehittyä eri näköisiksi.

Varttamiskäytäntö on metsänkasvatuksessa tavallista, tosin nykyisin sitä tekee Suomessa laajamittaisesti vain Luonnonvarakeskus. Puutarhapuolella käytäntö on yleinen hedelmäpuiden osalta.

Tiettävästi Tampereen kaupunki on aikanaan ostanut Metlalta kokeellisesti vartettuja lehtikuusen taimia.

Ehkä nämä ovat juuri tuota alkuperää.

Kiitokset Tampereen kaupungin metsien ja puuston asiantuntijoille Heli Vuorilammelle ja Jyrki Lehtimäelle avusta mysteerin ratkaisemisessa.