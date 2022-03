Moron liikennetohtori vastaa: Onko Tampereella tähän saatu lupa?

Moro, ympäri kaupunkia

Moron liikennetohtori on liikenneopettaja Arto Grönroos. Hänelle voi lähettää liikennepulmia sähköpostilla osoitteeseen moro@aamulehti.fi.

Mukana pitää mieluusti olla valokuva ja tarkka paikkatieto. Usein liikennetohtori käy itse paikalla.

Lukija kysyy: Onkohan tässä ajateltu liikenneturvallisuutta ihan loppuun asti?

Mikäli tähän on saatu lupa kaupungilta, niin olisi syytä laittaa asiasta varoittavat liikennemerkit paikoilleen ja vähän äkkiä! Kuvassa on aurattu väylä Salhojankadulta Itsenäisyydenkadulle. Siinä on paljon jalankulkijoita, koska lähellä on muun mussa Tammelakeskus ja apteekki.

Aikamoiset vaaranpaikat!

Sinikka

Liikennetohtori vastaa: Lukijan lähettämissä kuvissa näkyy näköesteiden vaarallisuus ja kun ajatellaan liikenteen heikoimpia lenkkejä eli vikkeliä lapsia ja iäkkäitä hitaasti liikkuvia. Kun näet korkean lumikasan risteyksen edessä, niin sovita nopeus pieneksi ja varaudu väistämään suojatielle tulevia.

Ja sinä lumenauraaja, joka istut korkealla ajoneuvossasi. Mieti sitä, että matalalla istuva autolla liikkuja ei näe tarpeeksi. Tässä ilmainen neuvo, siirtäkää lumikasat pois välittömästi.