Tampereella avataan lauantaina uusi juhlapaikka tanssijoille: ”Keskustassa ei juuri muita elävän musiikin tanssisaleja ole”

Vuosia sitten Hepokatti oli kaikkien Tampereen tanssipaikkojen ehdoton ykkönen.

Moro, Mustanlahdenkatu

Tanssit palaavat monen vuoden jälkeen Mustanlahdenkadulla sijaitsevaan Hepokattiin. Kaksi eri toimijaa aloittaa siellä maanantaiset päivätanssit ja lauantaiset iltatanssit.

Hepokatin nimellä tunnettua kumppanuustaloa pitää nykyisin yllä Artteli-kumppanuusyhdistys. Se vuokraa tiloja yleishyödyllisille yhdistyksille.

Valomainos seinässä kertoo, että Hepokatti sijaitsee Puutarhakadun ja Mustanlahdenkadun kulmauksessa.

Avaus lauantaina

Tanssisalin avajaiset pidetään tulevana lauantaina 5.3. Esiintyjänä tangokuningas Tomi Markkola ja hänen yhtyeensä Kipinä. Iltatanssit ovat kello 19–23.30.

Lauantaitansseja on vähintään kahdesti kuukaudessa. Kuukauden ensimmäiset tanssit järjestää Hepokatissa vuosien ajan toiminut lavaisäntä Ilpo Siimes yhdessä Ilomielin-palveluiden kanssa.

Hepokatin salissa on tilaa noin 1 000 hengelle.

Kuukauden toiset lauantaitanssit järjestää Sumelius-klubi yhteistyössä Martti Kuurilan ja Tapani Luojuksen kanssa.

Avajaistanssit hoidetaan yhteistyössä molempien järjestäjien kanssa.

Päivätanssit järjestetään joka toinen maanantai kello 12–15.30. Ensimmäinen kerta on maanantaina 14.3., jolloin musiikista vastaa Ippe Mansikka.

Päivätanssit järjestetään Sumelius-klubin nimissä, mutta käytännön järjestelyistä vastaavat tanssien monitoimimiehet Martti Kuurila ja Tapani Luojus.

”Olemme innoissamme kun saamme Tampereen keskustaan Hepokatin jälleen huvitoimintaan mukaan. Hepokatti oli aikoinaan Tampereen ykköstanssipaikkoja. Nykyisin kaupungin keskustassa ei ole elävän musiikin paritanssia ravintoloissa, joten tanssisali tulee varmasti tarpeeseen,” Martti Kuurila arvelee.

Artteli muutti Mustanlahdenkadulle vuosi sitten syksyllä sen jälkeen kun Posti oli luopunut tilojen käytöstä.

Viikonlopputanssien aikaan Hepokatissa on avoinna myös kahvio. Kuvassa ovat Riitta Sattilainen (vas.) ja Laura Annala.

Hyvin parkkitilaa

Eri käytön jälkeen salia on laitettu uuden käyttötarkoituksen vaatimaan kuntoon, sillä tanssien vaatimaa varustusta on viety pois.

Nyt tila on palautettu huvikäyttöön eli valoja, sähköjä, ja muita tarpeita on remontoitu. Samoin vaatetelineitä on hankittu lisää, keittiön varustusta on paranneltu ja akustiikkaan on kiinnitetty huomiota.

Lattia on tietenkin hyvin tärkeä tanssijoille ja siihen on tehty nyt voitava, se vielä paranee kunhan tanssijat pyörähtelevät parketilla.

”Arttelin Hepokatti-saliin pääsee näppärästi bussilla, ratikalla ja parkkipaikkojakin löytyy runsaasti ympäristöstä. Panostamme hyvään palveluun, kuuntelemme tanssijoita ja otamme ideoita vastaan, jotta Hepokatti-sali palvelisi parhaan mukaan tanssijoita”, Kuurila kehuu.

Laura Annala näyttää, että tähän rakennetaan tanssien ajaksi narikka.

Arttelille pakkomuutto

Arttelin tavoitteena on edistää kansalaisten osallisuutta, turvallisuutta ja työllistymistä. Se haluaa ehkäistä syrjäytymistä, vähentää yksinäisyyttä ja lisätä ihmisten hyvinvointia. Päätehtävänä on mahdollistaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen yhteistyö.

Kumppanuustalo Artteli siirsi viime vuoden lokakuussa toimintansa aikaisemmista tiloista Tammelan Salhojankadulta Amurin Mustanlahdenkadulle.

Arttelin toiminta alkoi Salhojankadulla vuonna 2014. Toiminta siellä päättyi kaavamuutoksen takia syyskuussa 2021.

Kaavamuutoksen myötä Salhojankadun tilat muutetaan asunnoiksi.

Arttelin yhteisöt ja vapaaehtoiset ovat järjestäneet vuosittain useita tapahtumia, kuten Asunnottomien yötä ja Voi hyvin! -tapahtumaa. Nämä jatkuvat myös uusissa tiloissa, Artteli tiedotti vajaa vuosi sitten.