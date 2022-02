Moron luontotohtori vastaa: Mikä onkaan tämä pikkuruinen ötökkä?

Moro, Siperia

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukija kysyy: Aamulehteä lukiessa tällainen ötökkä käveli niskassa Tampereen Härmälässä. Pituus oli noin 1–2 millimetriä.

Teuvo

Luontotohtori vastaa: Kuvassa on jokin pieni hämähäkki tai sellaisen poikanen. Lajin määrittäminen ei tästä ole mahdollista, ja kuvakin on vatsapuolelta. Kaikki hämähäkkimme ovat ihmiselle vaarattomia, ja tämäkin yksilö voi olla tullut ulkoa vähäksi aikaa sisätiloihin, mikä on hyvin yleistä syksyisin, kun ilmat ulkona viilenevät.

Seittien varassa roikkuessaan hämähäkkejä tarttuu helposti vaatteisiin, josta sitten yrittävät siirtyä takaisin kasvillisuuteen.