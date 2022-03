Ravintolat rynnivät nyt uuden areenan ympäristöön Tampereella – Esittelemme neljä tulokasta: ”vilkasta on ollut”

Areena imi heti neljä viereensä, tuli esimerkiksi brittipubi ja kiakkopaari.

Tilaajille

Old Matesin ravintolapäällikkö Antti Rita-Luopa (vas.) ja vuoropäällikkö Risto Ruotsalainen kertovat, että areenayleisön lisäksi käy paljon lähialueella työskenteleviä ja opiskelijoita.

Moro, Vuolteenkatu, Kalevantie

Perustamperelainen hieraisee ensin silmiään. Perinteisen pienteollisuus- ja toimistoalueen etäisessä reunassa vilkkaan läpiajokadun varrella on uusi brittipubi Old Mates, joka on perinteisten baarireittien kannalta aivan pusikossa kartoittamattomalla ei kenenkään maalla.