Myterin jäljet: Onko lähistösi lumikasa vielä komeampi? Moron lukijoiden lumikuvia Tampereelta kertyi yli sata

”Kuva otettu 18.2. noin kello 11, Muotialantie 72. Kasa on ollut isompikin. Vaarana tässä on, että lapset tulevat laskemaan ja pasahtavat kampaamon ikkunasta sisään. Muutaman kerran näin on käynytkin, onneksi ikkuna ei ole mennyt rikki. Samoin parkkipaikan autot ovat vaarassa saada lumikökköjä konepelleille”, kirjoitti Maiju Pirilä.