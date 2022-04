Tampereen Rautatieasemalle odotettiin uusia säilytyslokeroita vuosia, koska vanhat olivat rikki – Nyt vanhat on korjattu, ja uudet vihdoin tulossa

Uusien säilytyslokeroiden kilpailutus on aivan loppusuoralla ja päätökset tehtäneen pian.

Lokeroista vain 12 oli varattu, kun Moro kävi paikalla. Korona-aikana junalla matkustaminen on ollut tavallista vähäisempää.

Moro, Rautatieasema

Tampereen Rautatieasema on odottanut uusia säilytyslokeroita vuosia. Nyt alkaa näyttää lupaavalta.

Moro kertoi jo vuonna 2019, että asemalle saadaan uudet lokerot. Tuolloin aseman reilusta sadasta lokerosta 73 oli pois käytöstä vian vuoksi.

Uusia lokeroita lupailtiin vuodelle 2020, mutta minkäänlaista liikehdintää ei ollut havaittavissa siihen suuntaan koko vuoden tai seuraavankaan aikana.

Nyt helmikuussa 2022 Moro tarkasti tilanteen jälleen kerran. Lokerot näyttivät olevan muuten ennallaan, mutta yllätykseksi niistä valtaosa oli kunnossa. Vain kahdeksan oli pois käytöstä.

Kysyimme VR:ltä, mikä uusien lokeroiden tilanne on nyt ja tarvitaanko niitä edes, kun nykyiset näyttävät sittenkin toimivan. Kysymyksiin vastasi sähköpostitse johtaja Panu Mäenpää VR:n viestinnästä.

Tämä lokero oli yksi harvoista rikkinäisistä.

VR lupasi uudet säilytyslokerot Tampereen rautatieasemalle jo vuonna 2020. Mitä tapahtui?

”Hankintaprosessi oli odotettua haastavampi. Lisäksi korona sotki aikataulua.”

Mikä on tilanne nyt?

”Hankintakilpailutus on loppusuoralla. Lokerot saadaan Tampereelle todennäköisesti kesän aikana.”

Millaiset lokerot asemalle on tulossa?

Tampereelle tulee noin 100 lokeroa kahta eri kokoa eli S ja XL. Lokerot toimivat pankki- ja luottokorteilla. Asiakas voi varata ja maksaa lokeron myös mobiilisovelluksella. Käteinen raha ei ole käytössä.

Kävimme katsomassa lokeroita. Niistä melkein kaikki toimivat. Onko lokerot korjattu vai onko asemalle tuotu samannäköisiä vanhoja, mutta toimivia tilalle?

”Nykyiset lokerot saatiin toimimaan, kun saimme uusia varaosia.”

Onko uusille lokeroille enää tarvettakaan?

”Kyllä on tarvetta, sillä nykyisten lokerot ovat elinkaarensa päässä. Muun muassa varaosien saatavuus on huonoa. Lisäksi haluamme tarjota asiakkaillemme nykyaikaista käyttömukavuutta.”

Paljonko lokeroille arvioitte olevan käyttöä? Palaako junamatkustus ennalleen?

”Lokeroille on varmasti käyttöä tulevaisuudessa, varsinkin nyt, kun Nokia Arena on avattu aivan rautatieaseman läheisyyteen. Me haluamme, että ihmiset palaavat takaisin joukkoliikenteen pariin, niin kuin ennen koronaa matkustajamäärät nousivat valtavasti viiden vuoden ajan.”