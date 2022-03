Onko tässä Tampereen hienoin porraskäytävä – 1800-luvun aarre on nyt tiukasti lukkojen takana Keskustorin vieressä

Katso harvinaiset kuvat. Perusteellisesti korjatun arvotalon alakerrassa on pankki ja liiketilaa, yläkerroksissa toimistoja ja jopa pari asuntoa.

Moro, Sandbergin talo

Sandbergin talon A-rappu on ainoalaatuinen harvinaisuus Keskustorin reunalla, sillä rappukäytävä on kuin ihmeen kaupalla säilynyt alkuperäisessä 1897 vuoden asussaan.

Sandbergin talon täydellisen kunnostuksen osana myös rappu laitettiin uuden veroiseen kuntoon. Arvokkaan rapun entisöintiä valvoi myös museoväki, jotta suojelukohteen arvot eivät vaarannu.

Moro kävi tutustumassa uuteen rapuun ja voimme kertoa, että ainoa huono puoli rapussa on se, että ulko-ovi on lukittu sivullisilta. Rappuun ei siis pääse katsomaan, mutta tälle toimelle on tietysti nykyaikana selkeät perusteet. Näin se säilyykin upeana.

Sandbergin talon upea A-rappu on tämän Kelan talon vieressä olevan ulko-oven takana. Ovi on sivullisilta nykyään lukittu. Ennen siitä pääsi rappuun ja esimerkiksi kakkoskerroksen lounasravintolaan ja Kekäleen myymälään.

Heti ulko-ovesta Aleksis Kiven kadulta tullessa käy selväksi, että tämä Sandbergin tatlon A-rappu on jotakin ihmeellistä.

”Kyllä tämä on hieno”, huokaa talon remontista vastanneen AS Lindrem -yhtiön työnjohtaja Arvet Ristimägi.

Ristimägi sivelee seiniä varmaan sadatta kertaa pari-kolmevuotisen remontin aikana. Silti rappu tekee kokeneeseen talojen kunnostajaan vaikutuksen.

”Täällä oli parhaimmillaan yhtä aikaa seitsemän konservaattoria korjaamassa maalauksia ja kipsikoristeita. Työ kesti kahdeksan kuukautta.”

Täynnä maalauksia

Rappu on kauttaaltaan koristemaalauksia täynnä. Jopa rappunousujen aluset on 1800-luvun lopulla koristeltu taidokkain maalauksin.

Rappumaalausten värimaailma on herkkä ja heleä. Tekijä on luultavasti helsinkiläinen Salomo Wuorio.

Aikanaan A-rapusta oli käynti kahteen yläkerrosten asuntoon. Siellä asuivat talon valmistumisen jälkeen talon rakennuttaja apteekkari Thomas Clayhills ja Sandbergin rautakaupan uusi omistaja kauppias Rudolf Winter.

Nyt rapusta pääsee muun muassa talossa toimivan arkkitehtitoimisto Himlan tiloihin. Katutasossa on Aktia ja pari vapaata liiketilaa.

Aiemmin osa ovista oli vaihdettu uuden aikaisimpiin ja käynnit sisäpihan puolelle suljettu. Moro vieraili paikalla ennen remonttia vuonna 2018.

Nyt entisöity rappu on todellakin 1897-vuoden asussa. Sisäpihankin puolelle pääsee, mutta eräänlaiseen kuiluun. Se ylettyy katutasosta katolle, jossa on lasi-ikkuna. Ovet tehtiin vanhojen piirustusten mukaan.

Talon remontti on todellinen kulttuuriteko. Siitä on vastuussa liikemies Pentti Välkki, joka aiemmin on Tampereella kunnostuttanut myös esimerkiksi omistamansa Haarlan palatsin.

”Yläkerrokissa on vuokralla myös Inregrata”, Välkki kertoo.

Integrata on HR:n, palkkahallinnon ja johtamisen palveluja tarjoava yritys.

Piirustukset ullakolla

Jokainen ovi on täysin puusepän käsityönä rakentama.

”Löysimme vanhat piirustukset ullakolla. Niiden mukaan puuseppä rakensi ovet ja niiden koristeet”, Ristimägi kertoo.

Vanhojen piirustusten mukaan tehtiin ovet, mutta myös niiden koristeet.

Mitä konservaattorit tekivät kahdeksan kuukautta?

”Kaikki maalaukset puhdistettiin, halkeamat korjattiin ja kaikki mitä pystyttiin säilytettiin alkuperäisenä esimerkiksi liimaamalla irtoamassa olevia maalauksen osia takaisin kiinni.”

Lisäksi entisöitiin kipsikoristeet, kaiteiden puu- ja metalliosat ja tuotiin käytävään tyyliin sopivat nykyaikaiset valaisimet.

Ennen remonttia rappu oli alkuperäisessä kunnossa ja aivan hämmästyttävän upeasti säilynyt, vaikkakin maalaukset olivat lohkeilleet ja haalistuneet ja kipsikoristeita hajonnut.

Arvet Ristimägi ihailee konservaattorien työn jälkeä.

Maalausten värit loistavat heleinä.

Interiööri on vaikuttava edelleen. Ikkunan takan on Keskustori.l

Vuonna 2018 kipsikoristeet olivat jo nähneet parhaat päivänsä.

Remontin jälkeen kaikki on kuin uutta. Kuva on samasta kohdasta kuin kuva vuodelta 2018.

Sisäpihan siivessä on kaksi asuntoa, yksiö ja kaksio, jotka menevät vuokralle.

Sisäpihan puolelta rapusta löytyi seinään maalattu Sandbergin rautakaupan kuljetusaluetta esitellyt vanha kartta. Se ehostettiin ja säilytettiin.

Myös sisäpihan puolelta rakennus on moitteettomassa kunnossa remontin jäljiltä.