Suvi löysi erikoisen näköisen eläimen kallon mökkinsä läheltä Ruovedeltä – Tunnistus osoittautui asiantuntijallekin haastavaksi

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera sähköpostiin moro@aamulehti.fi. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion. Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Kiinnostaisi tietää, minkä eläimen kallo löytyi mökkimme lähimetsästä Ruovedeltä.

Suvi

Luontotohtori vastaa: Tämäpä onkin visainen, mutta mielestäni tuo on jonkin suuremman kasvinsyöjänisäkkään kallon takaosan palanen. Maastoon jäädessään ne tulevat nopeasti järsityiksi, sillä kallot ja luut sisältävät mineraaleja, joita monia luonnossa on muuten vähän saatavilla.

Luiden palasia syövät monet eläimet koiraeläimistä (kettu, susi, supikoira) jyrsijöihin. Usein löytyneissä luissa näkyykin jyrsijöiden pienten hampaiden jälkiä.

Oma veikkaukseni tästä luusta on hirven tai muun hirvieläimen kallon takaosan palanen vahvasti järsittynä ja muuten rikkoutuneena.