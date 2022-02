Moron luontotohtori vastaa: Minkä eläimen raato lojui rantavedessä Orivedellä?

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera sähköpostiin moro@aamulehti.fi. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Lukija kysyy: Orivedeltä, mökkirannasta Längelmävedeltä löytyi kesäkuussa rantakiveltä tämä otus. Pituutta ehkä 50 senttimetriä. Näytti kuin otus olisi pitänyt etujaloillaan kiinni toisesta henkensä menettäneestä.

Aikomus oli kuvata sitä myöhemmin paremmasta paikasta, mutta oli se hävinnyt. Ei ollut hakija jättänyt käyntikorttiansa, ei kaluttuja luita, ei ulosteläjiä. Ilmakin oli tyyni eikä laineitakaan järvessä ollut, vain siisti puhdas kivi. Orava tuli ensiksi mieleen. Mitä mieltä olet?

Mökkeilijä

Luontotohtori vastaa: Tästä on vaikea saada selkoa, sillä päätä ei erotu, ja kokoarvio (50 senttimetriä) on aika suuri – ilman arviota olisin veikannut kooksi 25–30 senttimetriä, jolloin kyseessä voisi olla hukkunut orava, joka pitkään vedessä oltuaan olisi menettänyt karvansa. Vahvat takajalat yhdessä hännän ja jyrsijämäisen profiilin kanssa voisi sopia oravalle.

Raato lienee kelvannut ravinnoksi ketulle, supille tai jollekin linnulle. Tämän enempää en näillä tiedoilla lähde arvaamaan.