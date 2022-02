Moron luontotohtori vastaa: Minkä perhosen toukka ryömi Kangasalla?

Täplätarhayökkönen on toukkana erittäin moniruokainen.

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera sähköpostiin moro@aamulehti.fi. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion. Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Tämä toukka löytyi kasvihuoneesta Kangasalan Neulaniemessä syyskuun alussa. Siirsin sen ulos samettikukkien lehvästöön, sillä toukka tuntui olevan niihin mieltynyt myös ulkosalla. Minkä perhosen toukka lienee kyseessä?

Ulla

Luontotohtori vastaa: Tämä on täplätarhayökkösen toukka. Laji yleistyi meillä kymmenisen vuotta sitten oltuaan sitä ennen aika harvinainen ja eteläinen.

Täplätarhayökkönen on toukkana erittäin moniruokainen: se syö melkein mitä tahansa matalan puoleisia kasveja, olkoot luonnonkasveja tai istutettuja. Harvoin se kuitenkaan saa aikaa näkyvämpiä tuhoja. Aikuisen perhosen etusiivet ovat mustat, ja niissä on vaalea laikku siiven keskellä.

Useimpien yökkösten tapaan se lentää öisin käyden muun muassa puutarhan kukilla.