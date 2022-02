Moron luontotohtori vastaa: Minkä sienen Kari löysi Pälkäneeltä?

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera sähköpostiin moro@aamulehti.fi. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion. Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Mikä sieni tämä on? En ole ennen törmännyt tämmöiseen sieneen. Kuva on otettu 1.11.2021 Pälkäneellä metsässä. Sieni on puolipallon muotoinen halkaisija on noin 20 senttimetriä.

Kari

Luontotohtori vastaa: Kuvassa on kurttusieni. Se on meillä ainoa tämän tapainen, ryppyisen oloinen ja suurikokoinen maasta tai lahopuusta kasvava sieni. Saman kokoisia on toki muitakin, mutta niiden pintarakenne on ihan erilainen. Kurttusieni voi kasvaa monen kilon painoiseksi. Mikä mukavinta, se on myös syötävä, ja erinomainen ruokasieni, joten jos se kasvaa kaukana autotiestä, siitä voi saada kunnon aterian.

Laji on aika harvinainen, tai ainakin kurttusieniä löydetään suhteellisen vähän. Kurttusieni viihtyy mäntyjen lähellä ja kasvaakin usein lahon männyn juurakossa.