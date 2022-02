Sunnuntai. Kulttuurityöläisten elämä on viime aikoina ollut tavallista rauhallisempaa. Alankin nyt pitää päiväkirjaa tähän valkoisen kauluspaidan helmaan. Tällä kun ei ole oikein muuta käyttöä nykyään.

Tämä viikko näyttäytyy kuitenkin poikkeuksellisen vilkkaalta. Kalenterissani on täplä perjantain kohdalla. Taidan kuitenkinkin vielä pihdata, enkä katso mikä se on. Jännittää.

Maanantai. Makaan selälläni työpöydän alla ja kumitan sinne tehtyjä lyijykynäpiirroksia. Etsin käsiini velipojan tekemän sukututkimuksen isäni puolen suvusta. Jotenkin jäi aamuyöllä vaivaamaan, mikä olikaan lapualaisen isoisoisoisäni toinen etunimi. Sen, joka tappoi renkinsä viikatteella.

Mietin koko loppuillan, mikä onkaan se ruuvimeisseli, jossa on kuusipistetähden muotoinen kuvio.

Tiistai. Se on torx. Olen päättänyt alkaa ajatella toisin. Luen, että aivoilla on tapana rekisteröidä automaattisesti vain se, mikä on pielessä. Omaa persoonaa ja havaintoja voi kuitenkin kehittää. Tänään yritän opetella huomaamaan asioita, jotka ovat elämässäni hyvin. Sanon nämä asiat myös ääneen.

Ongelma. Joku on alkanut taas kusettaa koiraansa meidän portin tolppaan. Positiivinen johtopäätös: Ehkä se johtuu vain siitä, että olen menestynyt elämässäni.

Keskiviikko. Viikko alkaa tuntua John Cagen urkuteokselta, joka kuulemma kestää 639 vuotta. Yhtä pitkäveteiseltä kuulostaa vaimoni lapsuudenaikainen päiväkirja, jonka hän löysi vaatekaapin alahyllyn pahvilaatikosta, johon olin sen piilottanut.

Nyt nauran kohteliaasti, kun hän lukee sitä tuossa sohvalla. Sairautta on kieltää itseltään tunteet, jotka vain kuolleelta puuttuvat, kirjoittaa positiivisuusguru. Ovatko kuolleet kohteliaita?

Torstai. Mietin täplää kalenterissani huomisen päivän kohdalla. Katsoisinko. Päätän malttaa iltapäivään saakka. On kuitenkin hyvä jo edellisenä päivänä tietää millainen meno on tulossa. Tietää sitten valmistautua. Suihkussa ainakin on hyvä käydä. Vai onko se liiallista positiivisuutta? Vaikea sanoa. Vaimon mielestä ei, ja hän sanoo sen ääneen. Hyvin sanookin.

Perjantai. Aamulla kahdeksan aikaan puhelimeen kilahtaa tekstiviesti, josta selviää, mikä menotäplä kalenterissani onkaan.

Parturini ilmoittaa peruuttavansa iltapäivälle varatun ajan. Hän pahoittelee ja lupaa palata asiaan mahdollisimman pian. Tuijotan viestiä. Onko sen tosiaan allekirjoittanut John Cage?

Lauantai. Mietin, miksi olisin parturiin mennytkään.