Moron luontotohtori vastaa: Minkä ötökän Matti löysi mökin ovenpielestä?

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi-sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia. Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion. Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Mikähän tämä on? Ötökkä on kuvattu Ikaalisten Sisätössä 11. syyskuuta kello 22.30. mökin ovipielessä ovilampun valossa. Järveen on matkaa viisi metriä. Koon rekisteröinti unohtui, mutta muistiarvion mukaan kehon osuus on noin 25 millimetriä.

Matti

Luontotohtori vastaa: Tämä on jokin ahmaspistiäislaji. Lajin määritys ei tästä ole mahdollista, mutta ahmaspistiäiset ovat loispistiäisiä, joilla on luonnossa hyvin tärkeä rooli. Ne munivat muiden hyönteisten toukkiin, jotka niiden jälkeläiset sitten syövät.

Monet suurehkot ahmaspistiäiset kuten kuvan laji loisivat usein perhostoukilla, mutta muistaakseni tämän näköisiä lajeja elää myös suurikokoisten nuijapistiäisten toukkien loisina.

Ihmiselle ne ovat harmittomia tai usein aika hyödyllisiäkin, koska ne harventavat monien kasveja syövien hyönteisten kantoja. Valo houkuttaa näitä yöaktiivisia lajeja samoin kuin yöperhosia.