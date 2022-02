Merja söi kaikessa rauhassa perunalastupussin loppuja, kun yhtäkkiä sormessa tuntui puraisu – Asiantuntija: ”Häirittäessä se osaa napauttaa leuoillaan varsin tuntuvasti”

Moron luontotohtori sanoo, että harsokorennon toukalle on sattunut ”työtapaturma”.

Moro, Vapriikki

Lukija kysyy: Söin aiemmin avatun, ruokakaapissa olleen perunalastupussin loppuja pois, kun tunsin jotain pistävää sormieni välissä. Ensin se näytti vain pieneltä roskalta, mutta tarkemmin tutkittuani se liikkui hieman ja suurennuslasilla näytti omaavan kunnon pihdit leuassa. Mikä mahtoi olla? Pituus oli noin viisi millimetriä ja otus oli erittäin sitkeähenkinen. Punainen jälki sormien välissä parani tunnin sisällä.

Merja

Luontotohtori vastaa: Kyseessä on harsokorennon toukka, jolle lienee tapahtunut työtapaturma. Se ei ole kiinnostunut ihmisistä eikä perunalastuista, vaan kirvoista. Harsokorennot ja niiden toukat kuuluvat puutarhan parhaimpiin kirvojen torjujiin. Ne eivät elä sisällä, vaan yksilö lienee kulkeutunut pihalta ihmisen tai kasvien mukana.

Häirittäessä se osaa napauttaa leuoillaan varsin tuntuvasti – miksipä ei pienempänä vähän puolustautuisi. Vastaisuudessa sisältä löytyvät harsokorennon toukat voi viedä kesällä ulos tai talvella viherkasveille kirvoja tai muita kasvintuholaisia torjumaan. Aikuiset harsokorennot ovat sentin – parin mittaisia ja vihreitä siivekkäitä hyönteisiä.