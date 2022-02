Ruotulassa asuva mies kolasi lunta pihalta, kun yhtäkkiä taivaalta alkoi putoilla jotain erikoista: ”Jostakin lensi kuivuneita puun lehtiä paitsi eivät ne olleetkaan lehtiä vaan kuolleita perhosia”

Perhoset ovat voineet paleltua liian kylmässä, mutta vielä todennäköisempää on joutuminen hiiren metsästyksen kohteeksi tai ihmisen häiritsemäksi, sanoo Moron luontotohtori.

Moro, Vapriikki

Lukija kysyy: Kolasin vastasatanutta lunta omakotitaloni pihalla Ruotulassa. Pakkasta oli noin kaksi tai kolme astetta, kävi heikko tuuli, ja hiukan pyrytti lunta. Hangelle lensi jostakin kuivuneita puun lehtiä. Paitsi eivät ne olleetkaan lehtiä vaan kuolleita perhosia. Mistä ihmeestä niitä aina vain ilmestyi lisää?

O. Kauranen

Luontotohtori vastaa: Mielenkiintoinen tapaus! Kuvassa näkyvät nokkosperhosten siipien ruskeat alapinnat. Luultavasti kuvan perhoset ovat olleet talvehtimassa talon ullakolla tai välikaton lautojen väleissä, mikä on aivan tavallista tälle aikuistalvehtijalle. Ne hakeutuvat paikkoihin, missä lämpötila pysyy nollan lähellä.

Suuri osa yksilöistä näyttää ehjiltä, joten ne olisivat voineet paleltua liian kylmässä paikassa, mutta vielä todennäköisempää on joutuminen hiiren metsästyksen kohteeksi tai ihmisen häiritsemäksi. Jos esimerkiksi talon räystäisiin tai ullakolle on kohdistunut siivoustoimia, perhoset ovat voineet pudota sieltä. On hyvin mahdollista, että suuri osa perhosista on vielä elossa, vaikka ovatkin talvihorroksen vuoksi kohmeessa ja liikkumattomia.