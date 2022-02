Urjalasta löytyi jäänteitä ilmeisesti oopiumunikosta

Oopiumunikossa ei ole päihdyttäviä aineita kuivana, mutta kylläkin tuoreen kasvin maitiaisnesteissä.

Moro, Vapriikki

Lukija kysyy: Mikä mahtaa olla tämä ”kehikko”?

Raija Urjalasta

Luontotohtori vastaa: Kuvassa on jonkin unikkolajin siemenkota pitkälle lahonneena. Jäljellä ovat vain kodan ylälaidan luottilevy ja muut kodan vahvimmat rakenteet. Laji on jokin isokokoisista koristekasveina käytetyistä unikoista, ehkä oopiumunikko. Päihdyttäviä yhdisteitä ei kuivassa kasvissa ole edes siemenissä, kuivasta kodasta puhumattakaan, vaan lähinnä tuoreen kasvin maitiaisnesteissä.