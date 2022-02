Moron luontotohtori vastaa: Mitä outoja matoja oli Näsijärvessä laiturin alla?

Vedessä vesiperhosten munaryhmät paisuvat, ja niiden ympärille muodostuu suojaava limakerros.

Moro, Vapriikki

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi-sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia. Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion. Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Mitä ovat nämä veden alle laiturin betonisen tukikiven päälle ilmestyneet ”madot”? Sisällä on kuin silmiä. Koko noin 4–10 senttimetriä. Kutistuvat ohueksi laiturille nostettaessa.

Näsijärven mökkiläinen

Luontotohtori vastaa: Nämä eivät ole matoja, vaan mitä ilmeisimmin jonkin isokokoisen vesiperhoslajin munaryhmiä. Vesiperhoset ovat aikuisena rannoilla lentäviä vähän yöperhosmaisia hyönteisiä, jotka elävät muut kehitysvaiheensa vedessä. Kesällä ne myös munivat veteen, monet isommat lajit vesikasveille, rantakiville tai ihmisen rakennelmiin.

Vedessä vesiperhosten munaryhmät paisuvat, ja niiden ympärille muodostuu suojaava limakerros.