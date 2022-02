Moron luontotohtori vastaa: Mikä hämähäkki kiipesi autotallin seinää?

Rantahämähäkit voivat joskus harvoin voivat eksyä rakennuksiin.

Lukija kysyy: Tällainen otus kiipesi autotallin seinää pitkin 17.11. kello 15.20.

Kaj

Luontotohtori vastaa: Kuvan yhteydestä puuttuvat tärkeät paikka- ja kokotiedot, mutta jos ruumiin koko on 1–2 senttimetriä ja koko otus jalkoineen noin 5–6 senttimetriä, tapaus on selvä. Kuvan otus näyttää rantahämähäkiltä, joka yhdessä lähisukuisen isorantahämähäkin kanssa on suurin hämähäkkilajimme. Molemmat lajit elävät kosteilla paikoilla, veden lähellä.

Ne eivät elä sisätiloissa, mutta joskus harvoin voivat eksyä rakennuksiin ollen kuitenkin vaarattomia. Ne eivät kudo verkkoja, vaan väijyvät kosteikon kasvillisuudessa väijymässä hyönteisiä ja muita pieneläimiä ruuakseen.