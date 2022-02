Tyhjensin muutama vuosi sitten kuolinpesän asuntoa huonekaluista ja käyttötavaroista. Kyseessä oli yli 80-vuotiaan henkilön koko elämän aikana kertynyt omaisuus.

Olohuoneessa oli iso tiikkipintainen kirjahylly täynnä kirjoja ja hyllyn vieressä vähän istuttu nahkainen sohvakalusto. Hienoja tietokirjasarjoja oli useita, mutta antikvariaatit tarjosivat vaihtoehdoksi roskalavaa.

Asunnosta tulikin ongelma. Mikään käytettyjen tavaroiden liike tai kierrätyskeskus ei huolinut huoneiston tavaroita. Ei edes ilmaiseksi. Yksittäin niiden hävittäminen olisi vienyt aikaa viikkotolkulla, jos se yleensäkään olisi onnistunut.

Lopulta tavaroiden kanssa piti niin sanottu lopullinen ratkaisu. Ne hävitettiin polttamalla Tarastenjärven jätekeskuksessa.

Onkin lohdullista lukea toiminnanjohtaja Mauri Hakalan (sivut 4–5) haastattelu, jossa hän kertoo, että varsinkin nuoret ovat innostuneet ikääntyneiden huonekalujen hankkimisesta ja kierrättämisestä. Varsinkin 1960- ja 1970-lukujen tuotteet ovat nyt menekkitavaraa.

Se on selvää, ettei käytetyillä, ei edes uuden veroisilla huonekaluilla kuolinpesä pääse rikastumaan. Tärkeintä on, että niitä ei sentään tarvitsisi polttaa.

1960-luvun huonekaluissa on yksi hyvä ja samalla huono ominaisuus. Ne on tehty monesti umpipuusta ja ne painavat muutettaessa. Hyvää on se, että puoli vuosisataa sitten huonekalut tehtiin kestämään sukupolvelta toiselle.