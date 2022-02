Kuka kantaa kassikaupalla ruokaa variksille Ikurissa – Tampereen kaupunki haluaa puhuttaa ruokkijaa, koska biojäte ei sovi linnuille

Lähistön asukkaat käyvät keräämässä ruuat pois sitä mukaa kun niitä levitetään.

Linnuille on tarjolla monipuolinen kattaus biojätettä.

Moro, Ikuri

Ikurissa Tampereen kaupungin taimitarhalla on käynnissä erikoinen taistelu. Joku kantaa päivittäin muovikassikaupalla ruokaa ja levittää lastin hangelle.

Lähistön asukkaat yrittävät pysyä henkilön perässä ja he keräävät ruuan pois sitä mukaan kun ehtivät.

Lintujen suupaloiksi pilkottu ruoka houkuttelee paikalle jopa satoja varislintuja eli pääasiassa naakkoja ja variksia. Ne sotkevat ympäristön. Seuraavaksi lähistön asukkaat pelkäävät rottakannan kasvua.

Moro-lehti ei kerro haastateltavan ikurilaisen nimeä, koska ruuan levittämisestä epäilty henkilö on käyttäytynyt aggressiivisesti.

Ongelma on jatkunut alueella viime syksystä saakka.

Monipuolinen kattaus

”Ruokalastissa on ollut pilkottuja hedelmiä pilkottua leipää, kauraryynejä, kinkkua, lihapullia, kasvispihvejä, pilkottuja banaaneita ja erilaisia laatikkoruokaa”, lähistön asukas kertoo.

Taimitarha sijaitsee Tesoman valtatien ja Myllypuronkadun risteyksessä. Ruokintapaikka on pysynyt suunnilleen samana koko ajan. Siitä on matkaa lähimpiin taloihin noin 30 metriä.

”Ruokaa on nähty tuotavan kerralla kaupan muovikassin verran ja sitä kantaa aina sama mieshenkilö. Hänelle on sanottu, ettei ruokaa saa kaupungin ohjesäännön mukaan levittää luontoon. Ainakin kerran hän on yrittänyt aggressiivisesti lyödä ruokakassilla sivullisia.”

Ruoka on levitetty maahan 2–3 neliömetrin alueelle useana päivänä viikossa, usein melkein joka päivä. Kaupungille on ilmoitettu asiasta, mutta mitään ei ole tapahtunut.

Ruokakasat löytyvät puiden alta seuraamalla lintuja tai tuoreita jalanjälkiä lumessa.

Satamäärin lintuja

Varikset ovat viisaita lintuja ja ne ovat jo oppineet odottamaan noin kello 14 saapuvaa ruokalastia.

”Varislintuja voi olla ruokailemassa parhaina päivinä satamäärin samaan aikaan. Linnut ottavat ruokaa nokkaansa ja tulevat syömään sitä lähitalojen katoille ja puihin. Yhdestä talosta linnut rikkoivat televisioantennin.”

”Moni tekee tällä alueella etätöitä kotonaan. Lintujen raakunta häiritsee monen kotirauhaa, meteli on välillä todella kovaa. Ihmiset ovat perin kyllästyneitä tällaiseen toimintaan. Jos ruokinta jatkuu, kesällä tulevat rotat paikalle. Rotille on sopivia pesäpaikkoja esimerkiksi alueen risukasojen alla.”

Moron haastattelema alueen asukas on sitä mieltä, että ruokintaa jatkava henkilö asuu jossain lähistöllä.

Linnut kokoontuvat lähistön puihin odottamaan lähes jokapäiväistä ruoka-annosta.

Ruokinta kielletty

Kaupungin puistoissa lintujen maaruokinta on kielletty.

Ympäristötarkastaja Petri Jokinen tuntee Ikurin tapauksen. Hänen mukaansa alueelle viedään lintujen ruokinnan kieltävä kyltti.

”Voimme vain valistaa, että lintujen ruokinta tällä tavalla on kiellettyä. Biojätteen käyttö on paitsi tosi haitallista linnuille itselleen, niin myös esimerkiksi houkuttelee haittaeläimiä. Jotta lintujen hyvinvoinnista välitettäisiin, pitäisi ruokinnassa käyttää siihen tarkoitettuja tuotteita ja ohjeita. ”

”Toivoisimme kovasti, että tässä tapauksessa kyseinen ruokkija ottaisi yhteyttä minuun, jotta voisimme asiasta keskustella.”

