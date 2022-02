Yksiön kokoinen ruokatehdas tuottaa kymmeniä kiloja sieniä ja versoja Tampereen Ristinarkulla: ”Tämä on tiettävästi ainoa kasvattamo Pirkanmaalla”

Tuotteet ovat varsinaista lähiruokaa, sillä ne pääsevät pannulle muutamassa tunnissa.

Satohuone on Antti Länsisalmen tuore yritys, jonka perustamiseen hän sai idean Osaran kurssilla.

Moro, Ristinarkku

Ristinarkulle vanhaan ja pieneen teollisuushalliin on rakennettu aivan uudenlainen ruokatehdas.

Se tuottaa sieniä ja versoja kotitalouksille, mutta myös kaupungin ravintoloiden käyttöön.

Tila on kooltaan vain 27 neliötä eli saman kokoinen kuin tavallinen yksiö tai vähän normaalikokoista autotallia suurempi.

Satohuone on Antti Länsisalmen, 33, tuore yritys. Ensimmäiset osterivinokkaat on jo myyty ruokapiirin kautta.

”Tämä on niin sanottua vertikaaliviljelyä eli sienet ja versot kasvavat päällekkäin eri kerroksissa. Versoja tulee ainakin viiteen eri kerrokseen, sieniä kolmeen kerrokseen. Sen vuoksi tilaa tarvitaan vähän ja tila voidaan käyttää tehokkaasti ja ekologisesti hyväksi”, viljelijä selvittää.

Versot kasvavat omassa kaapissaan, johon johdetaan hiilidioksidia sienikaapista.

Illalla pannulle

Tätä juttua tehtiin päivällä kello 11 aikaan. Länsisalmen päivän ohjelma oli sellainen, että kello 13 aikaan hän ryhtyi keräämään satoa eli pakkaamaan osterivinokkaita myyntikuntoon.

Sen jälkeen hän vei ne kello 17.30 aikaan ruokapiirin Reko-jakoon.

Matka tehtaasta pannulle saattoi siis kestää minimissään alle viisi tuntia. Sienet ovat siis todellista lähiruokaa.

”Facebookissa toimiva Reko-piiri on tuottajalle reilu tapa myydä tuotteet.”

”Reko-piiri on muutenkin mielenkiintoinen tapa ostaa ruokaa, sillä sieltä löytyy tuotteita, joita ei milloinkaan löydy kaupoista”.

Länsisalmi laskee, että yritys tuottaa maksimissaan viikossa noin 50 kiloa osterivinokkaita ja 15 kiloa versoja. Se riittää yhden miehen yritykselle. Tuotannon kasvattamisen estää rajallinen määrä työtunteja.

Versojen hinnoittelu on vielä vähän kesken, mutta sienten vähittäismyyntihinnat on laskettu.

”150 gramman reko-pakkaus maksaa 4,50 euroa, 350 grammaa 10 euroa ja 1,5 kilon tukkupakkaus 35 euroa.”

Ensimmäinen Pirkanmaalla

Länsisalmi sanoo olevansa intohimoinen sienten ystävä ja harrastusviljelijä. Osaran maatalousoppilaitoksen kurssilla hän oivalsi, ettei Tampereella tai edes Pirkanmaalla taida olla yhtäkään ammattimaista sieniviljelijää.

”Opettaja totesi, että sienten viljely lisääntyy Suomessa ja siitä sain ajatuksen omasta sienifarmista.”

Ennen tuotannon aloittamista Länsisalmi on rakentanut omin käsin pieneen kasvattamoonsa sienille ja versoille sopivat olosuhteet.

Ne kasvavat puusta ja muovikelmusta kootuissa kaapeissa. Koneet huolehtivat kasvuolosuhteista.

Erityisen vaativia ovat sienet, sillä ne tarvitsevat 90-prosenttisen suhteellisen ilmankosteuden ja sopivasti lämpöä, valoa ja myös pimeää.

Nämä ovat retiisin versoja.

Kasvatuskaapit on tehty muovista ja automatiikka huolehtii oikeista olosuhteista. Erityishuomiota piti kiinnittää myös sienten ilmanvaihtoon, sillä kaapin ilma pitää vaihtua peräti kuusi kertaa tunnissa.

Sienet tuottavat erityisen runsaasti hiilidioksia. Länsisalmi haluaa erikseen kertoa nerokkaasta kierrosta, sillä hiilidioksidi ohjataan sienikaapista versojen kasvatuskaappiin. Versot kasvavat hyvin hiilidioksidissa ja pienentävät samalla tehtaan hiilijalanjälkeä.

Ravintolatausta

Antti Länsisalmella on yli 10 vuoden kokemus ravintoloista, sillä hän työskenteli pitkään muun muassa Tampereen messu-, ja urheilukeskuksen ravintoloissa.

”Minulla on jo myyntisopimuksia parin ruokakaupan kanssa ja tavoitteena on saada asiakkaita myös ravintoloista. Suunnitelmissa on myös tehdä myyntiin kotikasvatuspaketteja”, Länsisalmi paljastaa.

Sieniosastolla kasvaa nyt osterivinokkaita ja versokaapissa parsakaalin-, retiisin-, ja herneenversoja.

”Nuorten versojen ravintoainepitoisuus on jopa 40-kertainen verrattuna aikuiseen kasviin, eivätkä ne tarvitse kasvatuksessa lainkaan lannoitteita. Kaikki tarvittava löytyy siemenestä.”

Osterivinokkaat kerätään ja pakataan niin, että ne ehtivät muutamassa tunnissa ostajien ruokapöytiin.

Tähän saakka versot ovat koristaneet monien huippukokkien annoksia, mutta Länsisalmi uskoo niiden tulevaisuuteen myös kotikeittiössä.

”Ne ovat oikeaa superfoodia”.

Tällä hetkellä yrittäjän aika on kortilla, joten mahdollisesti hän palkkaa tulevaisuudessa myös lisää työntekijöitä.

Verkkokauppa satohuone.fi on myös nyt auki.