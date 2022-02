Kangasalla on aloittanut uusi käytettyjä tavaroita myyvä liike – 1960-luku voi olla kohta out, sillä uusi trendi kolkuttaa jo ovella

Tampereelta tuttu kierrätyskeskus on laajentanut toimintaansa Kangasalan puolelle. 1960-luvun luvun esineet tekevät juuri nyt kauppansa, mutta eivät välttämättä enää kauan.

Moro, Lentola

Jos ketkä niin käytettyjen tavaroiden myyjät tietävät, mistä tavaroista taistelu käy kuumana sisustusmarkkinoilla. Tampereen seudulla viedään tällä hetkellä käsistä 1960-luvun ja 1970-luvun alun tavara.

Toiminnanjohtaja Mauri Hakala Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminnasta sanoo, että hyllyt tyhjenevät niistä sitä mukaa, kun uutta tulee. Kaikki käy kaupaksi huonekaluista lampunvarjostimiin ja astioihin.

Asialla ovat etenkin nuoret asiakkaat.

”Pöytien pitää olla tiikkisiä ja sohvien sellaisia nättejä, jotka eivät kauhean miellyttäviä ole istua", Hakala kuvailee.

Uusi trendi on jo ovella. 1980-luvun ja 1990-luvun huonekalujen ounastellaan olevan seuraava hitti.

”Olemme kymmenen vuoden aikana vieneet jäteasemalle satoja näitä kolmiosaisia kirjahyllyjä. Ne eivät menneet kaupaksi, vaikka ovat todella jykeviä ja vaikka ilmaiseksikin tarjottiin.”

Tiatoo Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry Aloitti vuonna 2011. Ylläpitää kolmea kierrätyskeskusta, jotka sijaitsevat Nekalassa, Lielahdessa ja Lentolassa. Tuotto käytetään työllistämiseen. Erilaisissa työsuhteissa on noin 100 työntekijää, joista suuri osa työkokeilussa tai palkkatuella. Mukana on myös opintoja suorittavia. Tavarat saadaan lahjoituksina pääosin yksittäisiltä ihmisiltä. Yhdistyksellä on viisi pienkuorma-autoa, joilla tavaraa haetaan ja viedään. Tavaran pitää olla puhdasta, kuivaa, ehjää ja myyntikuntoista.

Erilaiset vaaleanpunaiset sävyt ovat tällä hetkellä muotia.

Lähellä Tampereen rajaa

Hakalan vetämä yhdistys pyörittää kolmea kierrätyskeskusta Tampereen seudulla. Viime syksynä yhdistys sulki kierrätyskeskuksen Jankassa ja perusti uuden Kangasalan Lentolaan.

Lentola sijaitsee sangen lähellä Tampereen rajaa, joten etenkään itätamperelaisilla ei ole kovin pitkä matka uuteen paikkaan.

Vanha tila oli sokkeloinen, pimeä ja huonossa kunnossa.

”Kovilla pakkasilla ei ollut 17:ää astetta enempää lämpöä, katot vuotivat, eikä viemäreistä tahtonut mennä tavara läpi.”

Tavarat nätisti esillä

Uusi tila on siihen verrattuna keidas. Neliöitä on 880, joista suurin osa avaraa, valoisaa myymälätilaa. Takana on kätevä lastauslaituri huonekaluille.

Tila pidetään puhtaana. Kävijöiden nenään ei haissut käytetyn tavaran liikkeille ominainen vanhan tavaran haju.

Myymäläpäällikkö Eveliina Sutinen sanoo, että naisten vaatteet myyvät kyllä Lentolassakin, mutta ylipäätään parhaiten vaate menee kaupaksi Lielahden kierrätyskeskuksessa.

Edullisten tavaroiden ystävälle kierrätyskeskus on paratiisi.

Valikoima on laaja – huonekaluja, astioita, sähkölaitteita ja vaatteita sekä muuta. Olohuoneen ja keittiön kalusteet myyvät nopeasti, mutta niin myy moni muukin tavara lastenvaatteita lukuun ottamatta.

”Olemme yrittäneet panostaa esille laittoon, että olisi kivan näköistä, eikä tavaroita olisi vain heitetty hyllyyn”, sanoo myymäläpäällikkö Eveliina Sutinen.

Hyllyillä näkyvät esimerkiksi keittiötavaroiden trendit. Tällä hetkellä myyntiin tulee kahvikapselikoneita ja niitä myös ostetaan. Aiemmin vastaavassa asemassa ovat vuorollaan olleet riisinkeittimet, leipäkoneet ja blenderit.

”Odottelen mielenkiinnolla missä vaiheessa alkaa airfryereita tulemaan”, Sutinen sanoo.

Lentolan tilassa on toiminut ennen kierrätyskeskusta ainakin Kangasalan kirjasto ja Hoplop-sisähuvipuisto. Ennen kierrätyskeskusta tila oli tyhjillään pitkään.

Keräilijät hakevat aarteita

Kävijöissä on niin opiskelijoita, keski-ikäisiä kuin vanhempaakin väkeä. Suurin osa asiakkaista ei ole Jankan aikaisia vaan aivan uusia.

”Kassalla monet sanovat yhä, etteivät tienneet tämmöisen olevan tässä, vaikka olemme olleet täällä kohta puoli vuotta,” Hakala ihmettelee.

Lasiesineitä on laitettu esille väreittäin. Yhdellä pöydällä on punaista ja sydämiä lähestyvän ystävänpäivän teeman mukaan.

Kierrätyskeskuksen vieressä sijaitsee kirpputori Pirkan jättikirppis. Usein asiakkaat käyvät samalla reissulla molemmissa. Joukossa on myös keräilijöitä, jotka metsästävät aarteita. Sutinen sanoo, että löytöjä on heiltäkin tehty.

”Emme ylihinnoittele, vaan yritämme pysyä kohtuuden rajoissa. Se tuo ihmisille löytämisen iloa.”

Hyvä lastauslaituri ilahduttaa kierrätyskeskuksen työntekijöitä.