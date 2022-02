Moro testasi, kauanko Tampereen pankkikonttoreissa joutuu odottamaan – Pisimmässä jonossa joutui seisomaan liki 1,5 tuntia: vertaa jonotusaikoja

Pisimmät jonot olivat suurimmissa pankeissa eli Danske Bankissa, Nordeassa ja Osuuspankissa. Pienten pankkien konttoreissa pääsi asioimaan nopeasti.

Moro, Keskusta

”Ei tästä tule mitään”, toteaa noin 70-vuotias asiakas, kääntyy kannoillaan ja kävelee ulos Danske Bankin Hämeenkatu 9:n konttorista.

”Kyllä on surkeaksi mennyt tämä”, vastaa toinen, mutta jää sitkeästi odottamaan vuoroaan.

Jonossa on tässä vaiheessa 27 asiakasta, ja jonon pää yltää talon tuulikaappiin.

Moro kävi tammikuun lopulla mittaamassa Tampereen keskustan pankkikonttoreissa, kauanko kestää jonottaa tiskille. Mukana oli kuuden pankin konttorit.

Kauimmin joutui vartomaan Hämeenkadun Danske Bankissa, missä touhu kesti tunnin ja 19 minuuttia. Lähes kolme varttia ajasta joutui seisomaan.

Kakkosena tuli Nordea Kauppakadulla. Jonotusaika oli 38 minuuttia. Siitä kolmannes kului ulkona seistessä.

Kolmanneksi kauimmin jonotus kesti Tampereen seudun Osuuspankissa, missä kassalle pääsi 34 minuutissa.

Jono oli ennätyspitkä

Jonottajien joukossa oli esimerkiksi rollaattoria ja pyörätuolia käyttäviä. Danske Bankin jonossa iäkäs asiakas seisoi 42 minuuttia kepin kanssa ennen kuin pääsi istumaan. Nordean jonossa rollaattoria käyttävä asiakas seisoi ulkona vartin verran.

Pankkien välillä oli isoja eroja. Kahdessa pankissa jonoa ei ollut ollenkaan, vaan Moron testaaja pääsi kävelemään suoraan tiskille. Nämä olivat POP Pankki Kurikan Tampereen konttori ja Aito Säästöpankin konttori.

Moro kysyi pisimpään jonotuttaneen Danske Bankin konttorinjohtajalta Timmy Mattilalta, mitä hän ajattelee jonon pituudesta ja onko asialle tehtävissä jotain.

Mattilan mukaan Moron mittaama jono on ennätyspitkä, mutta yli tunnin jonoja on koettu aiemminkin. Joinain päivinä jonotusaika on muutamia minuutteja.

”Tilanne on mikä on, emmekä lähde sitä vääristelemään. Asiakasvirtoja on vaikea ennakoida. Yleensä eläkepäivät kuun alussa ovat ruuhkaisimpia, mutta sitten on satunnaisempia ruuhkaisia päiviä.”

Kuusi tuntia riittää

Konttorissa oli kaksi tiskiä auki, kun Moro kävi katsomassa tilannetta. Voisiko niitä olla enemmän? Mattila sanoo, että tilaa on kolmannelle ja neljännellekin, mutta henkilökunta ei koronan vuoksi riitä.

”Emme ole pystyneet täydellä miehityksellä olemaan, vaan koko alkuvuoden joku ollut pois. Lyhyellä aikavälillä on vaikea kouluttaa uutta väkeä.”

Danske Bankiin jonotetaan rullaportaiden alapäässä. Yläpäässä saa vuoronumeron ja pääsee istumaan.

Konttorin kassapalvelut ovat auki kolmena päivänä viikossa kaksi tuntia kulloinkin. Voisiko aikaa pidentää? Mattilan mukaan aika on jo nyt keskimäärin riittävä.

”Käytännössä aika on pidempi. Jos viimeinen asiakas tulee vähän ennen kello 12:ta, on kello lähellä 13:a ennen kuin hänet on palveltu.”

Asiakkaat antavat jonoista palautetta päästyään tiskille. Mattilan mukaan aulan palautelaatikko on melkein aina tyhjä.

”Olemme yrittäneet opettaa asiakkaita varaamaan ajan, mutta pankissa käyminen on monelle sosiaalinenkin tapahtuma. Pääsee kotoa ihmisten ilmoille ja vaihtamaan pari sanaa pankin virkailijan kanssa. Jotkut käyvät kaksikin kertaa viikossa.”

Havainnot Danske Bank Osoite: Hämeenkatu 9. Kassapalvelut avoinna: Ma, ke ja pe kello 10–12. Palvelutiskejä auki: 2. Jonottajia: 27. Jonotusaika: 1 tunti 19 minuuttia. Pääsikö istumaan: Rullaportaiden alapäässä ei, sen jälkeen kyllä.

Havainnot Osuuspankki Osoite: Hämeenkatu 12. Kassapalvelut avoinna: Ma–pe kello 10–16.30. Palvelutiskejä auki: 6. Jonottajia: 11. Jonotusaika: 34 minuuttia. Pääsikö istumaan: Pääsi.

Havainnot POP Pankki Kurikka Osoite: Hämeenkatu 31 Kassapalvelut avoinna: Ma–pe kello 10–13. Palvelutiskejä auki: 1. Jonottajia: Ei yhtään. Jonotusaika: 0 minuuttia. Pääsikö istumaan: Pääsi.

Havainnot Aito Säästöpankki Osoite: Kauppakatu 14. Kassapalvelut avoinna: Ma kello 10–13 ja 13.30–16.30 sekä ti, ke ja to 10–13. Palvelutiskejä auki: 1. Jonottajia: Ei yhtään. Jonotusaika: 0 minuuttia. Pääsikö istumaan: Pääsi.

Havainnot Oma Säästöpankki Osoite: Hämeenkatu 8. Kassapalvelut avoinna: Ma–to kello 9.30–16.30 ja pe 9.30–16. Palvelutiskejä auki: 1. Jonottajia: 1. Jonotusaika: 8 minuuttia. Pääsikö istumaan: Pääsi.

Havainnot Nordea Osoite: Kauppakatu 7. Kassapalvelut avoinna: Ma, ti ja pe kello 10–16.30. Palvelutiskejä auki: 3–4 Jonottajia: 16. Jonotusaika: 38 minuuttia. Pääsikö istumaan: Sisällä pääsi, ulkona ja tuulikaapissa ei.

Korjaus 3.2. klo 9.47: Nordean kassapalvelujen aukioloaika ei ole ma, ti ja pe kello 10–13 vaan ma, ti ja pe kello 10–16.30.