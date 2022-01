Luontotohtori vastaa: Mikä kaunokainen levähti auringossa Nokialla?

Moro, Vapriikki

Lukija kysyy: Tytär löysi 19.7 iltapäivällä Nokialla rapatun rivarimme seinustalta kuvassa olleen ”perhosen” köllimässä auringossa.

Kroppa oli noin neljä senttiä pitkä eli varsin vaikuttavan kokoinen yksilö.

Kauniit värit herätti mielenkiinnon kysäistä mikä tämä tämmöinen kaveri oikein on?

Tanja Rannikko

Luontotohtori vastaa: Laji on horsmakiitäjä. Se on helppo tunnistaa siipien väristä joka on pinkin ja oliivinvihreän kirjava. Siiven muodosta ja suuresta koosta otuksen tunnistaa kiitäjäksi.

Tämä laji tosiaan lentää lähinnä öisin, jolloin se käy luonnon- ja puutarhakukilla ja imee pitkällä imukärsällään mettä kuin kolibri, laskeutumatta kukkaan. Lento on hyvin nopeaa. Päivät se käyttää yleensä lepäämiseen.

Horsmakiitäjä on yleinen. Sen lentoaikaa on lähes koko kesä.