Mahdollisimman suuri jäätelöannos on sairaalan aulakahvilan kysytyin lohtuannos Tampereella – "Se on palkinto operaation jälkeen”

Taysin pääaulassa sijaitsevasta Pikante Cafésta haetaan kahvia ja lounasruokaa, mutta myös lohtua ja herkkuja palkinnoksi itselle.

Vuoropäällikkö Melina Hirvikoski kertoo, että jäätelön myynti lisääntyy aina kesää kohti. Välillä kesällä menekki on niin suurta, että tuntuu kuin olisi jäätelökioskissa töissä.

Moro, Tays

Keskipäivällä lounasaikaan Pikante Caféssa Taysin pääaulassa on vilkasta. Nuorin asiakas nukkuu tyytyväisenä turvakaukalossaan, vanhimmilla ikää on monta vuosikymmentä enemmän.

Sairaalan yhteydessä toimivassa kahvilassa näkyy koko elämän kirjo.

Syömässä on sairaalassa vierailulla olevia ja siellä työskenteleviä. Vilkaisu vitriiniin kertoo, että valikoimasta ei asiakkailla ainakaan ole pulaa. Makeita ja suolaisia eväitä on kymmeniä erilaisia: täytettyjä leipiä, smoothieita, pullaa, panineja, piirakoita ja jäätelöä, muun muassa. Kahvileipien lisäksi kahvilasta saa painon mukaan maksettavaa salaattia ja lämmintä lounasta.

Valtaosa tuotteista tehdään paikan päällä itse, kertoo kahvilapäällikkö Elisa Nieminen. Tietyt vakiotuotteet pysyvät, mutta kausittaistakin vaihtelua on. Runebergin torttujen rinnalle on tullut juuri tällä viikolla laskiaispullat.

Vitriinissä on tarjolla melkein mitä vain keksiä saattaa. Yksi hyvin suosittu tuote on kahvilan oma smoothie. Kuvauspäivänä tarjolla oli muun muassa mustikka-pellava- ja porkkana-tyrnismootihieita.

Tutut asiakkaat

Kahvilassa istuville tamperelaisille Maire ja Osmo Lamminmäelle Pikante on tuttu paikka. He joutuvat käymään sairaalalla usein ja piipahtavat kahvilaan lähes aina, jos aikaa vain jää.

Tällä kertaa valikoimasta on löytynyt lautasille dallaspulla ja munkki. Ne todetaan hyviksi, mutta erityisen maininnan saavat kahvilan työntekijät. ”Palvelu on täällä aina hyvä!”, kehuu Maire.

Maire ja Osmo Lamminmäki poikkeavat kahvilaan aina, jos jää aikaa. He kehuvat erityisesti paikan palvelua.

Kehut lämmittävät mieltä, sillä Pikanten kantavana ajatuksena on olla paikka, johon on kiva saapua kahvittelemaan sairaalakäynnin jälkeen. ”Emme ole halunneet tämän olevan mikään tavallinen sairaalan kanttiini. Moni muissa sairaaloissa käynyt on sanonutkin, että ei tällaista ole muualla”, sanoo Nieminen.

Hyvästä palvelusta kertoo sekin, että moni asiakas tulee tutuksi, kun he vierailevat kahvilassa useammin vaikka hoitojen yhteydessä. Heihin syntyy välillä ihan henkilökohtainen suhde. Näin on erityisesti Radius-rakennuksen puolella toimivan ja samaan ketjuun kuuluvan Café Siriuksen kanssa.

”Yhdessä usein itketään siinä vaiheessa, kun hoidot loppuu.”

Edessä juhlavuosi

Pikante Café siirtyi uusiin tiloihin Taysin uuden pääsisäänkäynnin valmistumisen myötä. Kahvilan historia ulottuu kuitenkin paljon pidemmälle. Toiminta käynnistyi jo vuonna 1962 Tampereen uuden keskussairaalan tiloissa. Edessä on siis juhlavuosi.

Pikantella on Taysin kampuksella ja Hatanpään sairaalassa yhteensä seitsemän toimipaikkaa. Ketjun takana on Pirkanmaan kansanterveys -yhdistys. Yhdistyksen toiminnan kantavana ajatuksena on ollut palvella sairaalan asiakkaita ja henkilökuntaa, ja tukea samalla kansanterveystyötä.

”Alusta asti ajatuksena on ollut, että tässä toimitaan ammattimaisesti, vaikka toiminnan taustalla onkin yhdistys. Kaupallisen toiminnan tuotto menee hyväntekeväisyyteen. Tällä hetkellä se ohjataan perustajayhdistyksinä toimineille Pirkanmaan Syöpäyhdistykselle ja Hämeenmaan Sydänpiirille sekä Taysin tukisäätiölle. Viime vuosina mukaan on tullut myös mielenterveystyö Kriisikeskus Osviitan myötä.”

Palkinnoksi jäätelöä

Kun kevät koittaa, alkaa jäätelön myynti lisääntyä. Sitä haetaan rankan työpäivän jälkeen itselle palkinnoksi ja muuten vaan mieltä piristämään. Sairaalan työntekijät tulevat välillä isollakin porukalla ja tilaavat kaikki omat annokset, useimmiten pehmistä.

”Välillä vilkkaimpina päivinä tuntuu, kuin olisi kahvilan sijaan jäätelökioskilla töissä”, vuoropäällikkö Melina Hirvikoski kertoo nauraen.

Jäätelö, ja erityisesti pehmis, on yksi eniten myydyistä tuotteista ympäri vuoden. Sairaalan yhteydessä toimivan kahvilan ominaispiirteisiin kuuluu se, että sieltä haetaan lohdutusta ja palkitaan itseä vaikka jonkun toimenpiteen jälkeen.

”Jäätelö on selkeästi tällainen, mitä käytetään palkintona. Moni tulee tähän tiskille ja pyytää niin ison jäätelöannoksen kuin mahdollista”, sanoo Nieminen.

Sairaalaympäristössä kahvilalle tulee välillä palautetta, että pitäisi olla terveellisempää tarjottavaa. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että nimenomaan herkut ovat niitä, joita kaivataan ja jotka lohduttavat tiukan paikan tullen.

”Me puhutaan täällä hyvän mielen pullista.”

Jäätelö on monelle palkintoherkku sairaalakäynnin jälkeen. Sitä syövät niin lapset kuin aikuiset.

Tiatoo: Suosituimmat tuotteet Suolaiset: Täytetyt ruistassut kinkku-, lohi-, juusto- ja vegetäytteillä, hinta: 5,10 euroa Makeat: Pehmis, hinta: 2,95 euroa Muut: Mustikka-pellavasmoothie ja mango-ananassmoothie, hinta: 3,80 euroa