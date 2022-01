Vuodesta 1958 puuhattu museo on vihdoin avattu: Tampereen digitaalinen teatterimuseo käynnistyi netissä

Nähtävänä on nyt aluksi vain murto-osa Tampereen teattereiden materiaalista, jonka käsittely jatkuu vielä vuosia.

Moro, Suomalainen klubi

Tampereen uusin museo on nyt auki. Sitä onkin puuhattu jo vuodesta 1958 lähtien, mutta vihdoin se avautui nykyaikaisessa muodossa.

Digitaalisella alustalla eli netissä toimivan Tampereen teatterimuseon puuhamies Esko Raipia julisti nettisivun avatuksi viime maanantaina Suomalaisella klubilla järjestetyssä pienimuotoisessa tilaisuudessa.

Teatterimuseo lienee kautta aikain pisimpään Tampereella puuhattu museohanke, sillä operaation ensimmäiset juhlanäyttelyt pidettiin vuonna 1961 (TTT) ja 1964 (TT), mutta näiden näyttelyiden jälkeen toiminta hiipui sillä seurauksella, että hanke siirtyi pois Tampereelta.

Projekti muuttui valtakunnalliseksi ja toteutui lopulta helsinkiläisin voimin nimellä Teatterimuseo.

Juha Kurkikangas on vastannut Tampereen teatterimuseon käytännön töistä.

Nyt tamperelaisten oma museohanke on saatettu toteutukseen saakka. Taustaorganisaationa toimii vuonna 2016 perustettu Tampereen Teatterimuseo ry.

”Perustajajäseniä ovat olleet myös vaimoni Maija-Leena Raipia, Seppo Mäki ja Liisa Roine,” Esko Raipia selvitti.

Murto-osa esillä

Tilaisuudessa sivustoa esitteli Juha Kurkikangas, joka on tehnyt käytännön työt. Hän korosti, että vaikka sivusto on nyt julkinen, on esillä vain pieni osa materiaalista.

”Henkilökuvia näyttelijöitä, teattereiden historiaa ja johtajia, kuvia ja markkinointimateriaalia.”

Laitosteattereiden historiikit on aloitettu isoista teattereista, mutta historiaa on tulossa myös pienistä teattereista.

Esko Roine korosti, että myös videokuvaa on tulossa runsaasti lisää. Nähtävänä on nyt noin 40 tuntia, mutta esimerkiksi Tapio Parkkinen on luvannut antaa museoon puolensataa teattereissa kuvattua videota, jotka ovat kukin noin 1,5 tuntia pitkiä.

Suomalaisen klubin kolmannessa kerroksessa on Tampereen teattereista ja teatterimuseosta kertova näyttely.

Sivustolle on myös osio, jossa kaupunkilaiset voivat osallistua kuvien ja henkilöiden tunnistamiseen. Tämä palvelu avautuu vasta myöhemmin keväällä.

Kuvia on jopa tuhansia, joten niiden käsittelyyn ja julkaisuun kuluu vielä useita vuosia. Oma haasteensa on myös neuvotella kuvaajien kanssa tekijänoikeukista.

Kuvista ja av-materiaalista voidaan tehdä myös teemanäyttelyitä.

Tampereen digitaalisen teatterimuseon nettiosoite on tampereenteatterimuseo.fi.