Mitä käy Hatanpää arboretumin kauniille kaarisilloille Tampereella? – Kaksi vanhaa siltaa on jo saanut väistyä uusien tieltä

Rakennustyöt alkoivat viime vuoden lopulla ja jatkuvat keväällä. Vanhat sillat olivat lahoja ja alkoivat olla tiensä päässä.

Uudet sillat rakennetaan liimapuupalkeista. Kaareva muoto on muuttunut tasaiseksi.

Moro, Hatanpää

Hatanpään arboretumin vanhoja kaarisiltoja uusitaan. Yksi silloista on jo vaihdettu jykevämpään ja suorempaan siltamalliin ja myös toinen, alunperin suoran mallinen silta on uusittu. Selvitimme, mikä muiden siltojen kohtalo on.

Arboretumin alueella on yhteensä neljä puista siltaa, jotka on tarkoitettu kävelyyn ja pyöräilyyn. Siltoja korjataan nyt yksi kerrallaan. Korjaustyöt alkoivat viime vuoden lopulla. Ensimmäisinä purettiin lähinnä Pyhäjärveä oleva sekä Arboretumin eteläisin kaarisilta.

Kaksi vanhaa kaarisiltaa oli vielä maanantaina paikallaan. Ne on tarkoitus uusia vielä kevään aikana. Tampereen kaupungin rakennuttajainsinööriltä Jukka Rantalalta, mistä tässä on kyse.

Kaksi vanhan mallista kaarisiltaa on vielä paikoillaan.

Miksi sillat uusitaan?

”Sillat ovat kolmekymmentä vuotta vanhoja. Niiden kunto on ollut jo pitkään huono ja muun muassa siltojen kantavat palkistot ovat alkaneet lahota. Siltoja ei voinut enää ylittää turvallisesti puistonhoidon raskaammilla koneilla. Lisäksi siltojen välituen paalut nousevat joen pohjasta koko ajan. Kansia joudutaan sitten korjaamaan jatkuvasti, koska ne vääntyilevät.”

Kestävätkö uudet sillat nyt paremmin?

”Uudet ovat tukevampia ja niiden kantavuus on huomattavasti nykyisiä parempi. Uudet rakenteet tehdään liimapuupalkeista. Tavoitteenamme on, että ne kestävät ainakin kolmekymmentä vuotta. ”

Miksi vanhan mallisista kaarisilloista päätettiin luopua?

”Hatanpään Arboretumilla kulkeva rantareitti on esteettömyyden erikoistasoreitti. Sen vuoksi kulkureitin täytyy olla mahdollisimman suora ja tasainen. Kaksi kaarisiltaa säilyy, ne vain vaihdetaan uusiin.”

Eli kaikkia kaarisiltoja ei ole tarkoitus poistaa?

”Ei. Kahteen uuteen kaarisiltaan tehdään vain joitakin rakenteellisia muutoksia.”

Onko uusista silloista tullut palautetta?

”On tullut muutama yhteydenotto ja kysytty, miksi on lähdetty vanhoja siltoja vaihtamaan. Uudistuksen kautta saadaan hienoja puistojamme avoimemmaksi isommille joukoille. Se vaatii sen, että tällaisia muutoksia tehdään.”

Missä vaiheessa siltojen rakennustyö Hatanpään Arboretumilla on?

”Neljästä sillasta kaksi on nyt vaihdettu. Työt kävivät nopeammin kuin oletimme ja molemmat saatiin vaihdettua jo viime vuoden puolella. Ilmat meinasivat käydä kylmiksi, mutta työt saatiin hoidettua siitä huolimatta.”