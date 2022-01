Tämän opin viime viikolla: me tamperelaiset olemme onnekkaita muuhun Suomeen verrattuna. Sen lisäksi, että Tampere on Sauna capital of the world, niin täällä on ympäri kaupunkia avoimia, huollettuja avantouintipaikkoja.

Kuten on tullut aiemmin mainittua, kymmenen päivää ensimmäisen koronasulun alkamisen jälkeen vuonna 2020 en enää kestänyt. (Nimitetään sitä vaikka vesituskaksi.) Menin Näsijärven rantaan, riipaisin vaatteet päältä, räntää sivuttain hakkaavassa pohjoistuulessa ja kävelin avantoon ”uimaan”. Välitön hurahdus.

Tämä toistui joka päivä, kunnes vapun jälkeen vedet alkoivat olla liian lämpimiä kylmähurmokseen. Sama jatkui seuraavana talvena. Ja tänä talvena.

Ennen koronaa avantouinti oli ollut vuosien ajan parin sekunnin krampinomaista vedessä sätkimistä löylyjen välissä ja olin kovaäänisesti uhonnut, että ilman saunaa en avantoon mene. Vähänpä tiesin. Korona pakotti tähän jaloon, joskin kivuliaankaruun terveyshoitoon. Ihan puhtaasti tahdon asia.

Viime viikolla vietettiin Rakastu talviuintiin -teemaviikkoa. Suomen Ladun ilmaisessa webinaarissa asiantuntijat puhuivat terveyshyödyistä: unen syvyys, nollaaminen, kivunlievitys, mielialavaikutukset ja flunssien poissaolo. On yhdentekevää, ovatko vaikutukset tieteellisesti todistettuja, jos ihminen itse kokee saaneensa nämä hyvät vaikutukset elämäänsä.

Tutkimustakin on. Stressaantuneen ihmisen stressihormonit menevät avannossa lämmönsäätelyn ylläpitoon. Keho ja mieli rauhoittuvat ja pulina lakkaa.

Alivireytynyttä ihmistä avanto taas virkistää. Kaikki hormonaaliset edut (endorfiini, dopamiini, serotoniini, noradrenaliini, kortisoli ) saavutetaan 60. sekunnin aikana. Sen pidempään oleiluun kylmässä vedessä ei ole tarvetta tai järkeä. Sormien ja varpaiden voimakas pistely (hunting-ilmiö) ja huimaus on normaalia.

Ehdottomasti kiinnostava on yksi tutkimustulos, jossa kehon fyysisen kylmäaltistuksen ristikkäisvaikutus ulottuu psyykkisen stressin sietämiseen tai madaltumiseen toisaalla, kun et ole enää avannossa. Fyysinen stressin kohtaaminen kylmän muodossa auttaa kehoa sietämään paremmin muuta stressiä? Kiehtovaa!

Mielikuva avantouinnista tyynnyttämässä ja pitämässä sinua kädestä kiinni siviilielämän paineissa ja melskeissä on ihana. ”Kehosi rajat ovat tässä. Selvisit pakkasesta ja palelemisesta. Selviät tästäkin. engitä syvään ja rauhallisesti. Laske vaikka hengenvetoja tai tuijota rannalla olevan puun yksityiskohtia.”

Mukaan et tarvitse kuin pipon ja ehkä tossut, jos et halua, että jalkapohjat jäätyvät kiinni maahan. Kylmäshokki voi aiheuttaa refleksinomaista hengenhaukkomista ja sen tähden avantoon ei saa koskaan sukeltaa pää edellä. Omat rajani tulivat vastaan –25 asteen pakkasessa. Pyyhe jäätyi levyksi penkille ja sukat olivat liian kireät. Mutta muuten, antaa palaa, eikun pakastaa!