Löytyykö sinulta vanha kännykkä, kotiviinivehkeet tai tyylikäs tuulipuku – Tampereelle koottava Ysäri-näyttely kaipaa tarinoita ja esineitä 1990-luvulta

Työväenmuseo Werstas aloittaa näyttelyn rakentamisen ja haastaa kaikki kaupunkilaiset mukaan.

Moro, Werstas

Tampereella avataan ensi syksynä Ysäri-näyttely, jonka syntyminen edellyttää nyt kaupunkilaisten apua.

Näyttelyä kokoaa Finlaysonin alueella sijaitseva työväenmuseo Werstas ja aiheena on ysäri eli 1990-luku.

”Tuntuu hurjalta, mutta 1990-luku on jo museokamaa”, tiivistää työväenmuseo Werstaan yleisöpalvelupäällikkö Anne Lahtinen.

Monilla museoilla on ollut vuosikymmennäyttelyitä. Werstaallakin on tehty näyttely 1950-luvun elämästä ja joissakin museoissa on jo työstetty 1980-lukua, mutta ysäriä eli 1990-lukua ei vielä missään.

”Monet museot muualta Suomesta ovat jo ottaneet meihin yhteyttä ja ne ovat kiinnostuneita saamaan näyttelyn omalle paikkakunnalleen sen jälkeen kun se on Tampereella suljettu.”

”Kaupunkilaisilla on nyt siis hyvä mahdollisuus osallistua valtakunnallisen näyttelyn rakentamiseen”.

Jotakin on jo valmiina

Werstaalla on jonkin verran ysärinäyttelyyn sopivaa aineistoa, esimerkiksi pankkikriisiin ja lamaan liittyvää materiaalia. Mielenosoitukset olivat silloin tuttuja ja Werstaalla on varastossa myös aitoja banderolleja.

Mutta paljon puuttuu.

Sen vuoksi Anne Lahtinen ja kokoelmapäällikkö Leena Ahonen laativat kaupunkilaisten avuksi listan teemoista, joihin liittyvät esineet sopisivat näyttelyyn.

Toinen lista sisältää monien muistamia ysäri-esineitä, jotka kiinnostavat museota erityisen paljon.

” Tuntuu hurjalta, mutta 1990-luku on jo museokamaa.

”Monet mielessä on 1990-luvun lama, mutta kyllä vuosikymmen oli paljon muutakin. Silloin talouskasvu oli kova ja suomalaisten elintaso nousi. Visuaalinen maailma oli oma lukunsa. Kaikki muistavat tuulipuvut ja nappiverkkarit,” Ahonen selvittää.

”Vuosikymmenelle sijoittuu myös Nokian matkapuhelinteollisuuden nousu, joka leimasi monen paikkakunnan elämää. Lisäksi samasta aihepiiristä muistetaan Linux ja teknologian kehitys näkyi aivan tavallisissakin kodeissa modeemiyhteyden, tietokoneen tai ensimmäisen oman kännykän muodossa.

Werstaan tavoitteena on koota hilpeän leikittelevä näyttely, jossa toki tarkastellaan yhteiskuntaa myös kriittisesti.

Tiatoo Ysärin teemat Työväenmuseo Werstas on kiinnostunut seuraavista 1990-luvun teemoista sekä niihin liittyvistä valokuvista ja esineistä. 1. Työelämä. Minkälaista oli 1990-luvun työelämä? Opettelitko kirjoittamaan sähköpostia tai tekemään verkkosivuja, vastasiko puhelimeen yrityksen keskus, vuokrasitko videoita, paiskitko pitkää päivää vai jouduitko lomautetuksi? 2. Lama ja työttömyys. Suomen historian synkin lama kosketti 1990-luvulla jollakin tavalla jokaista suomalaista. Miten lama näkyi kodeissa, työpaikoilla ja yksityisten ihmisen arjessa? 3. Mielenosoitukset. Osallistuitko mielenosoituksiin 1990-luvulla? Eläinten oikeudet, ydinvoima, tasa-arvo, leikkauspolitiikka, rauhanliike, Euroopan unioni, itsenäisyyspäivän vastaanotto - moni asia keräsi ihmisiä osoittamaan mieltä kaduille. 4. Lapsuus. Mitkä olivat 1990-luvun lasten suosikkileluja ja -lastenohjelmia? Millaista oli mukuloiden arki koulussa, päiväkodissa tai perhepäivähoitajalla? 5. Maahanmuutto. Tulitko sinä tai perheesi Suomeen 1990-luvulla ja millaista elämä oli uudessa kotimaassa? 6. Kesän musiikkifestivaalit. Tangomarkkinat, Tapsan Tahdit, kesäfestarit, lavatanssit, kyläjuhlat... Olitko sinä paikalla? 7. Arkielämä. Miltä näytti lapsiperheen ruokapöydässä, opiskelijan solukämpässä, nuorenparin olohuoneessa? Mitä syötiin, miten sisustettiin, millaisia kodinkoneita hankittiin? Valmistitko kotiviiniä tai omistitko leipäkoneen? 8. Muoti. Löytyikö sinunkin vaatekaapistasi 1990-luvulla tuulipuku, nappiverkkarit, paksupohjakengät, silkkitakki, napapaita tai vyölaukku? 9. Harrastukset. Mitä suomalaiset harrastivat 1990-luvulla? Kävitkö laskettelemassa ja sauvakävelemässä vai kenties pulikoimassa vesipuistossa? 10. Risteilyt. Kävitkö ruotsinlaivalla tai löysitkö Tallinnan risteiluykohteeksi?

Valmistitko viiniä?

Tamperelaisilta kaivattaisiin apua erityisesti musiikin ja muodin maailmasta, mutta Anne Lahtisella on myös erikoistoive.

”Etsimme myös kotiviinin tekoon liittyvää aineistoa ja muuta alan materiaalia”

Lahtinen ja Ahonen arvelevat, että Ysäri kiinnostaa kovasti kaupunkilaisia, koska monet ovat sen itse eläneet. Esineistöä voisi löytyä myös kirpputorien hyllyiltä, mutta:

”Kirpputorien esineissä on se puute, että niiden suhde alkuperäiseen käyttäjään on katkennut. Olemme kiinnostuneita erityisesti sellaisista ysärin esineistä, joiden omistaja voi kertoa niihin liittyviä tarinoita.”.

”Kuka esinettä on käyttänyt, missä ja milloin, sekä millainen tarina tai muisto siihen liittyy.”

Tee näin

Onko sinulla kuva tai esine, joka mielestäsi ehdottomasti kuuluisi Werstaan Ysäri-näyttelyyn?

Yleisöltä kerätään kuvia ja esineitä 3.–28.2.2022.

Ota yhteyttä yleisöpalvelupäällikkö Anne Lahtiseen (puh. 050 4418692, anne.lahtinen@tyovaenmuseo.fi) ja kerro hänelle mieluiten kuvan kanssa, millaisia 1990-luvun esineitä tai kuvia sinulta löytyy ja millainen tarina niihin liittyy.

Ysäri-näyttely aukeaa Werstaalla 7.10.2022, ja se on esillä lokakuuhun 2023 asti. Sen jälkeen näyttely lähtee kiertämään muihin suomalaisiin museoihin.

Mikäli olet halukas lahjoittamaan esineen tai kuvan Werstaalle, lahjoituksesta tehdään kirjallinen sopimus, jossa sovitaan tarkemmin lahjoituksen tai lainan yksityiskohdista.