Paarlahdessa sijaitseva Vähäsillan leirikeskus annetaan jälleen ilmaiseksi tamperelaisten yhteisöjen käyttöön – hakuaika on nyt käynnissä

Tiatoo Vähäsillan leirikeskus

Vähäsillassa on iso kaksikerroksinen, yli 100 vuotta vanha hirsinen päärakennus. Sen alakerrassa on ruokailutilat kahdessa eri pirtissä yhteensä 50 henkilölle, laitoskeittiö ja WC:t. Päärakennuksen alakerta on esteetön. Yläkerrassa on toiminta- ja majoitustilaa.

Alueella on kaksi muuta pienempää asuintaloa, Torppa ja Jussinniemi, puulämmitteinen rantasauna ja uimalaituri, grillikatos sekä lentopallokenttä. Torpassa ja Jussinniemessä on omat pienet 10 hengen keittiönsä.

Majoituskapasiteetti sisätiloissa on yhteensä 30 henkilöä. Majoitusrakennukset eivät ole esteettömiä.

Haku Vähäsillan käyttäjäksi 2022.

Hakea voivat pirkanmaalaiset yleishyödylliset yhteisöt.

Hakuaika on 19.1.–3.2.2022.