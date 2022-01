Lipuntarkastajat tietävät totuuden tamperelaisten matkalipuista ratikassa: ”Erityisesti kahden lipputyypin käyttöohjeita vaikea noudattaa”

Somen Tampere-ryhmissä käydään räväkkää keskustelua mahdollisesti liputtomista matkustajista.

Moro, Keskustori

Tamperelaisilla ratikkamatkustajilla yksi lipunmaksutyyppi, jonka ohjeiden noudattaminen tuottaa eniten käytännön vaikeuksia. Se on kännykällä ostettu mobiililippu.

Vaikeusastetta nostaa se, että myös mobiililippu pitää leimata uudelleen esimerkiksi siirryttäessä bussista ratikkaan.

Sosiaalisessa mediassa herättävät jatkuvasti paheksuntaa matkustajat, jotka eivät leimaa lippuaan sisään astuessa.

Heillä saattaa siis olla voimassa oleva lippu, mutta syystä tai toisesta he eivät näytä sitä matkalipun lukijalle, ja tätä kanssamatkustajat paheksuvat.

Tiatoo Maksutavat ratikassa ja busseissa Matkakortti Voit ladata matkakortille arvolipun kertamatkoja varten tai kausilipun säännöllisille matkoille. Lähimaksu Voit käyttää lähimaksua kertalipun maksamiseen Nyssen busseissa ja ratikoissa. Kertalippu on voimassa 90 minuuttia ja matkustajalta veloitetaan vain yksi hinta tänä aikana tekemiesi matkojen perusteella. Nysse mobiili Sovellus, josta voit ostaa kertalipun 90 minuutiksi, vuorokausilipun 24 tunniksi tai opiskelijan kausilipun 30 vuorokaudeksi. Ennakkokertalippu Paperinen lippu, jonka voit ostaa ennen matkaa Nyssen asiakaspalvelusta tai myyntipisteestä. Käteinen raha Poistuu busseista kesällä 2022.

”Juuri tällaisiin henkilöihin törmää ratikassa joka ikinen päivä”, vahvistaa matkalippujen tarkastaja Noora Suorsa.

Toinen samantyyppinen ”ongelmalippu” on kausilippu. Sellaisen haltijat mieltävät, että lippu on voimassa, vaikka sitä ei leimasimella käytäkään.

Ratikka korostuu

Noora Suorsa tarkastaa kollegansa Merja Lahtisen kanssa matkalippuja busseissa ja ratikoissa. Tällä hetkellä he painottavat ratikkareittejä, sillä uuden liikkumiskulttuurin omaksuminen on yhä kesken.

”Turvallisuussyiden vuoksi emme liiku koskaan yksin”, Suorsa korostaa.

Päivittäinen työaika voi vaihdella, joten heidät saattaa nähdä liikenteessä muulloinkin kuin virka-aikaan. Kaksikko on kohdannut liikenteessä myös aggressiivisia tilanteita, mutta ainakin tähän saakka he ovat selvinneet niistä diplomaattisella keskustelulla.

”Käymme myös naapurikuntiin suuntaavilla bussireiteillä. Tälläkin viikolla on vierailtu Kangasalla, Lempäälässä ja Ylöjärvellä”, Lahtinen kertaa reittejä.

Noora Suorsa näkyy usein ratikassa ja busseissa, joten liputta matkustavat voivat jäädä helposti kiinni.

Neuvonta etusijalla

Mobiililipuilla ja kausilipuilla on yksi yhteinen tekijä. Niiden haltijat olettavat, että ne ovat voimassa, vaikka maksuohjeista ei välitäkään.

Tarkastajat ovat huomanneet, että ratikassa tämä ajattelu on hyvin tavallista.

”Neuvomme ja opastamme lippujen käytössä, mutta tarkastusmaksun kirjoittaminen on aina tapauskohtaista. Hyvin usein selityksenä on, että en tiennyt, että se pitää leimata tai että leimaamattomuus on vahinko.”

Sen sijaan liputtomuudesta kiinni jääneen henkilön luokittelu esimerkiksi iän tai sukupuolen mukaan on mahdotonta.

”Olemme antaneet tarkastusmaksuja tapauksissa, joissa on selvästi ollut kyse toistuvasta laiminlyönnistä.”

Paheksunta esiintyy

Tarkastusmaksu on tällä hetkellä 80 euroa ja se pitää maksaa seitsemän päivän kuluessa. Muuten se menee ulosottoon.

”Ymmärrämme kyllä sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa paheksuntaa. Lippunsa tunnollisesti maksavien ja ohjeita noudattavien kannalta on väärin, että osa joustaa säännöistä. Pitemmän päälle se rapauttaa kaikkien moraalia, kun näkee, etteivät toisetkaan hanki lippua tai ainakaan näytä sitä lukijalle”, Suorsa kiteyttää.

”Leimaamattomuutta ja liputtomuutta ilmenee kaikilla ratikkalinjoilla kellonajasta riippumatta. ”

Osallistu viikon verkkokysymyksen arvontaan klikkaamalla tästä.