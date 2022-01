”Korjataan taas keväällä” – Tampereen keskeisellä paikalla on rähjäistä

Tampereen kaupunki lupaa pikaista korjausta. Puuosat ovat kovilla käytön ja korroosion takia.

Jugend-torin penkkien puuosien uusiminen on vuorossa keväällä. Kovalla rasituksella olevat penkit ovat nyt epäsiistissä kunnossa.

Moro, Keskustori

Puuosat ovat rikki, halkeilleet ja lohkeilleet. Keskustorin eteläosassa Jugend-torilla sijaitsevien pyöreiden penkkien kunto on niin heikko, että ne kiinnittävät jo huomiota keskeisellä paikalla.

Moron lukija kysyy, kauanko niiden annetaan vain rapistua. Työpäällikkö Teemu Kylmäkoski Tampereen Infrasta rauhoittelee.

”Penkkien heikko kunto on tiedossa ja kyllähän ne taas päivitystä kaipaavat. Joitakin vuosia sitten ne jo uusittiin. Silloin vaihdettiin pehmeämpi lämpökäsitelty puulaatu mäntyyn, jota on vuosittain pintakäsitelty kestävyyden parantamiseksi.”

Kylmäkoski sanoo, että ympäristö on penkeille tosi raju. Väkeä on paljon ja kulutus on kovaa. Lisäksi jotkut istuvat niin, että varsinainen istuinosa onkin jalkatuki.

”Se edesauttaa kulumista, kun pintakäsittely rikkoutuu.”

Rasituksen ja sään aiheuttaman kulumisen lisäksi penkkien puuosia on töhritty ja raaputettu.

Hintoja kysytty

Keskustorin penkkien puuosia on muutaman vuoden aikana uusittu myös Frenckellin palvelupisteen edustalla sekä Hämeenkadun varressa bussipysäkkien takana.

”Jugend-torin penkkien puuosat pyritään uusimaan jälleen keväällä. Olemme jo kyselleet, millä hinnalla ne saataisiin korjattua”, Kylmäkoski kertoo.