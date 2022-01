Tampereella toimii neljän miehen yritys, jolla on kahdeksan neliömetriä tuotantotilaa: ”Kyllähän me kinastelemme ja väittelemme”

Kauppahallin Leipomolla on pienet tilat, mutta mittava valikoima. Yrittäjänelikko tulee keskenään hyvin toimeen.

Moro, Kauppahalli

Moron juttusarjassa Tampereen pienistä leipomoista on nähty useita pienikokoisia leipomoita, mutta tällä kertaa käynnin kohde on pikkuruinen. Kauppahallin Leipomolla on käytössä tuotantotila, joka on pienempi kuin keskimääräinen kotikeittiö.

Kahdeksassa neliömetrissä syntyy yrityksen koko tuotevalikoima karjalanpiirakoita lukuun ottamatta. Myymälän puolella neliöitä on tuskin paljon enempää.

Hämmästyttävimmältä tuntuu se, että tiloissa työskentelee neljä isoa miestä.

”Kyllähän me kinastelemme ja väittelemme, mutta hyvin mahdumme ja tulemme toimeen", sanoo yrittäjänelikon tuorein jäsen Matti Heinonen.

Leipomo aloitti Kauppahallissa vuonna 2018.

Kaikki neljä eli Heinosen lisäksi Jukka Ketola, Kai Lähde ja Tapani Ojala ovat entisiä Vaasa Oy:n leipomon työntekijöitä Kalevan Takojankadulta. Kauppahallissa he työskentelevät porrastetusti siten, että ensimmäinen aloittaa yöllä kello yhden ja kolmen välillä, ja viimeinen puolen päivän aikaan.

Kelpaa ravintolaankin

Valikoima on etenkin tiloihin nähden hämmästyttävän suuri. Läheskään kaikki ei mahdu myymälän puolelle, vaan käytävälle on hankittu erillisiä vitriinejä, joissa osa leipomuksista on esillä.

On suolaista ja makeaa, vehnään tehtyä, kauraleipää ja rukiista. Asiakkaiden toivomuksesta tarjolla on pieniäkin leipiä, kuten Sinkkulimppua.

”Olemme pystyneet laajentamaankin valikoimaa. Esimerkiksi kuivakakkuja olemme pystyneet ottamaan mukaan”, Heinonen sanoo.

Joulukakut menivät kuin kuumille kiville. Nyt valikoimaan on tuotu keväisiä makuja, kuten Sitruunakakku.

Kaikki leivotaan juureen, mutta tilan vähyyden vuoksi myös hiiva on käytössä. Asiakkaiden suosikkeihin kuuluu viikonloppuisin patonki. Sämpylöistä kaura-porkkana on ehdoton hitti. Loppusyksystä ja joulun alla yritys myy paljon Saaristolaisleipää, jota menee myös Tampereen ravintoloihin.

Uudempiin tulokkaisiin kuuluvat savuporopiirakka ja hunajapatonki, jotka ovat nekin osoittautuneet suosituiksi.

”Olemme lähteneet siitä, että meidän pitää tehdä jotain erilaista. Jos haluamme halliin ihmisiä, pitää olla houkutteleva. Ei auta murehtia ratikkatyömaata tai pandemiaa.”

Kaukana hötöstä

Leipomon erikoisuus on Riihiruisleipä. Se on leivottu savustetuista ruisjauhoista.

”Joko sitä rakastaa tai ei rakasta. Me tekijät tykkäämme siitä tosi paljon.”

Moro maistoi Riihiruisleivän ja Rapsakan, joka on pieni ruisleipä. Kumpikin osoittautui tuhdiksi ja tiukkapintaiseksi purtavaksi, joka sopii hyvin perinteisistä suomalaisista mauista nauttivalle. Mieleen tulivat maaseutu, savupirtit ja mummolat.

Kaikki Moron maistamat leivät olivat hyvin ruokaisia. Nälkä lähti melko pienellä siivulla.

Matti Heinonen työskenteli Vaasa Oy:ssä 19 vuotta ja sen jälkeen Nokian renkailla sekä Fazerilla, kunnes tuli mukaan yritykseen.

Hunajapatonki ei ollut nimestään huolimatta makea. Kuoren hämmästyttävä maukkaus oli saatu aikaiseksi nestemäisellä hunajalla.

”Naapuriravintolan ranskalaiselta olemme saaneet palautetta, että patonki maistuu melkein ranskalaiselta”, Heinonen sanoo.

Puskaradio toimii

Asiakaskunta on Kauppahallille tyypillinen. Viikolla käy varttuneempaa väkeä, paitsi lounasaikaan, jolloin toimistotyöläiset piipahtavat hakemassa kahvipullat mukaan. Pyhien alla liikkeellä on koko kirjo perheistä lähtien.

Vakituisia asiakkaita käy paljon, ja lisää tulee puskaradion kautta.

”Paljon saamme asiakkailta kiitosta. Otamme sen nöyrästi vastaan.”

Kai Lähde teki runebergintorttuja leipomon tuotantotiloissa.