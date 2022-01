Oli helmikuinen iltayö Uumajassa ja istuin yliopiston kirjastossa lukemassa. Säikähdin, kun olkapäähäni koputettiin. ”Olisin vaan kysyny, mikä tää ihana tuoksu on?” toinen yökukkuja kysyi. En ollut ihan tilanteen tasalla ja vastasin tuoksun johtuvan kookosteestäni. Hän meni, eivätkä tiemme enää kohdanneet.

Tämä hetki tuli mieleeni, kun olen seurannut Tampereen yliopiston viimeaikaista säästövimmaa. Olen opiskellut viidessä yliopistossa ja ollut töissäkin parissa. Paljon on unohtunut, mutta jokaisen kirjaston muistan.

Muistan myös, kun Linna valmistui. Ensimmäisiä viikkoja värittivät useat palohälytykset. Muistan myös lattianvaihtohässäkän. Nämä eivät muuttaneet kuitenkaan sitä tosi asiaa, että se on erinomainen paikka opiskella.

Lisäksi se on yliopiston käyntikortti ja sen keskeinen sijainti on sivistyskaupungin tunnusmerkki. Siellä on rauha opiskella liikenteen humistessa hiljaa alapuolella. Siksi en voinut mitenkään ymmärtää, että näin toimivasta rakennuksesta aiotaan luopua.

Sain hiljattain taas uuden kolauksen yliopiston suunnalta, kun kuulin, että lasten ja nuorten yliopiston, Juniversityn, toimintaa ajetaan alas. Heidän liikkuva 3D-tulostuslaboratorionsa tuli koulullemme hiljattain vierailuille ja he kertoivat, että olemme heidän viimeinen kohteensa.

Ensimmäinen ajatukseni oli, että kuulin varmaan väärin. Mutta totta se oli. Olin mykistynyt. Kun toimittaja Vesa Vanhalakka tiedusteli jutussaan (AL 18.12.2021) vararehtori Sutelalta asiasta, hän vakuutti toiminnan jatkuvan. Itse ajattelen, että jos toiminnan ajatellaan jatkuvan ilman työntekijöitä, se tarkoittaa, että Juniversity aiotaan hiljaisuudessa siirtää historiaan.

Juniversity on tuonut tieteen lasten ja nuorten lähelle. Se on levittänyt luonnontieteiden ilosanomaa ja antanut uusia ideoita myös opettajille. Sen kursseilla ja kerhoissa tieteen tekeminen on ollut konkreettista ja hauskaa. Juniversityn innokkaat ohjaajat ovat opettaneet minullekin esimerkiksi sähkökytkentöjä ja 3D-suunnittelua.

Kun ensin tekee itse, on helpompi ryhtyä oppilaidenkin kanssa toimeen. Siellä ollaan autettu kaikissa hankkeissa ja järjestetty upeita tapahtumia ja tiedekahviloita.

Vaikka rakastan työtäni teinien parissa, on tässä työssä välillä todella vaikeaa säilyttää tekemisen ilo ja merkitys. Kun oppilaani istuivat Juniversityn labrassa hipihiljaa, melkein kuulin nuorten aivojen raksutuksen. Se oli tapahtunut: nykyään harvinainen, helposti puhelinten räpläämisen alle jäävä ilmiö, nimeltään oppiminen. Uudet aikuiset, ilmielävät yliopistoihmiset, olivat laskeutuneet meidän todellisuuteemme ja loistivat edessämme tiedon valoa.

Juniversity ei ehkä ole yliopiston ydintoimintaa, mutta tärkeää se on. Myös sillä on väliä, miltä yliopiston toiminta näyttää ulospäin.