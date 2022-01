Kuka sammuttaisi valot yöksi? Moron lukijalla on ikävä pulma Hervannassa

”Olen itse tästä antanut palautetta lokakuusta alkaen monta kertaa.”

Moro, Hervanta

Moron Lukijan älährys -palstalla julkaistussa jutussa Hervannassa asuva lukija Tara Toikka kertoo ikävästä ongelmasta, joka liittyy viereiseen rakennustyömaahan.

”Etelä-Hervantaan rakennetaan uutta Etelä-Hervannan koulutaloa osoitteessa Mekaniikanpolku 9. Rakennuttajana on Tampereen Tilapalvelut. Rakennusliike on Aki Hyrkkönen oy,” hän kirjoittaa.

”Ongelma on valonheittimet. Rakennustyömaalle on usein jätetty öiksi ja viikonlopuiksi palamaan kirkkaita valonheittimiä, jotka paistavat lähitaloihin ja ikkunoista sisälle. Heittimiä on suunnattuna sekä Elementinpolun taloon että Mekaniikanpolun puolen taloihin.”

”Olen itse tästä antanut palautetta lokakuusta alkaen monta kertaa Tampereen Tilapalveluiden kautta, suoraan projektipäällikkö Panu Hirvoselle ja myös suoraan Aki Hyrkkönen oy:n toimitusjohtajalle Aki Hyrkköselle.”

”Ja ainakin Tilapalveluille on tullut palautetta myös muilta. Silti ongelma toistuu jatkuvasti.”

”Esimerkiksi viikonlopuksi (17.–19.12.) valonheittimet jäivät palamaan. Lauantaina työmaalla tehtiin töitä ja sen jäljiltä jäi palamaan vielä perjantaitakin kirkkaammat heittimet. Valot ovat aivan väärin suunnattu, koska paistavat lähitalojen yläkerrostenkin asuntoihin. Rakennustyömaalla on myös rakennusten sisällä ja pihamaalla valoja, jotka on hyvä ollakin päällä. Ne ehkäisevät ilkivaltaa yms. Ympäristöön loistavat kirkkaat valot ovat valosaastetta asukkaille.”

Toikka on pettynyt.

”Alkaa asukkaana tuntua, että ison kaupungin ja rakennusliikkeen ei ilmeisesti tarvitse välittää pätkän vertaa palautteista, koska ongelma vaan toistuu. Myös rakennustyömaan portti on välillä ollut auki yön ja koko viikonlopun.”