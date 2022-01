Sopisiko Tampereelle vanhaan tyyliin rakennettu kaupunginosa? Vastaa nyt arkkitehtuuriohjelman kyselyyn

Muutamia talohankkeita on esitelty, mutta ne eivät ole johtaneet rakentamiseen ainakaan vielä.

Yhtä ehdotettiin Lapintielle ja toista Otavalankadulle. Vanhan tyylin kerrostalot herättävät monissa kaupunkilaisissa ihastusta nykyarkkitehtuuriin verrattuna, mutta moni arkkitehti tai kaupunkikuvan suunnittelija ei niille lämpene.

Mitä mieltä sinä olet? Nyt voit omalta osaltasi vaikuttaa, vastaamalla Tampereen kaupungin arkkitehtuuriohjelman kyselyyn kaupungin kotisivulla tampere.fi.

Ohjelmaa uudistetaan parasta aikaa. Sisältöön voi vaikuttaa vastaamalla kaikille avoimeen kyselyyn 23.1. mennessä. Samaan aikaan on avoinna suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisille suunnattu kysely. Uusi arkkitehtuuriohjelma valmistuu vuoden 2022 aikana.

Lapintien yksi uusi vaihtoehto vasemmalla ja oikealla nykyinen rakennus.

Kaupunkilaisille suunnatussa kyselyssä on esimerkiksi kaupunkiympäristön laatuun ja kestävään rakentamiseen liittyviä kysymyksiä, joista osassa on valmiita vastausvaihtoehtoja ja osassa arvioidaan esimerkiksi asian tärkeyttä liukuvalla asteikolla. Kyselyssä on myös mahdollisuus esittää omin sanoin toiveita ja ideoita kaupunkiympäristön tulevaisuudesta.

Arkkitehtuuriohjelmaan kootaan kaupunki- ja rakennussuunnittelun tavoitteita ja keinoja niihin pääsemiseksi. Toimenpiteiden tavoitevuosi on 2030. Ohjelman vision tavoitevuosi on 2050.

Kyselyyn vastataan nimettömästi, ja siihen vastaaminen vie 5–10 minuuttia.. Ammattilaisille tarkoitetussa kyselyssä on tarkempia arkkitehtuuria koskevia kysymyksiä.

Ohjelman valmisteluun on liittynyt seminaareja ja yleisötilaisuuksia sekä vuorovaikutusta ammattilaisten, tutkimuksen ja päättäjien kesken. Kyselyn avulla tarkennetaan esillä olleita aiheita.

Tästä pääset vastaamaan Tampereen arkkitehtuuriohjelman uudistuksen kyselyyn.